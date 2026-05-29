Fani domagają się nowej płyty Radiohead. Ed O'Brien studzi emocje

Fani Radiohead liczyli na to, że powrót zespołu na scenę w 2025 roku będzie początkiem nowego rozdziału i zapowiedzią kolejnego albumu studyjnego. Najnowsze wypowiedzi gitarzysty grupy, Eda O'Briena, studzą jednak emocje. Muzyk wprost przyznał, że członkowie zespołu nie rozmawiali jeszcze nawet o nagrywaniu następcy wydanego w 2016 roku albumu A Moon Shaped Pool.

Czy Radiohead wyda nową płytę?

Radiohead wróciło na scenę po siedmioletniej przerwie, organizując serię koncertów w Europie. Zespół wystąpił między innymi w Madrycie, Bolonii, Londynie, Kopenhadze i Berlinie. O’Brien niedawno ujawnił również, że grupa planuje w przyszłości koncertować według nowego modelu, czyli każdego roku odwiedzać inny kontynent i grać ograniczoną liczbę występów. Mimo to na nowy materiał studyjny fani mogą jeszcze długo poczekać. W rozmowie z NME gitarzysta przyznał, że doniesienia o kolejnej płycie są obecnie wyłącznie spekulacjami: