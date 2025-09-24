Zaloguj się lub Zarejestruj

Karta pamięci microSD Express Sandisk (256GB) do Nintendo Switch 2 za 198 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/09/24 14:30
Taniej kupimy kartę pamięci do Switcha 2 – w Amazonie dostępna jest w świetnej promocji.

W polskim Amazonie pojawiła się okazja na kartę pamięci microSD Express firmy Sandisk, dedykowaną konsoli Nintendo Switch 2. Model o pojemności 256 GB kosztuje teraz 198,40 zł, co jest jedną z lepszych cen na rynku.

Karta pamięci microSD Express Sandisk – oferta w Amazon PL

Promocyjna karta microSD Express umożliwia znacznie szybszy zapis i odczyt danych niż starsze modele microSD, co jest istotne w przypadku Switcha 2, który wspiera nowy standard pamięci. Dzięki temu możemy liczyć na krótsze czasy wczytywania gier i płynniejsze działanie dużych produkcji.

Amazon oferuje darmową dostawę zarówno kurierem, jak i do Paczkomatów InPost, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Promocja może być ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć, jeśli potrzebujemy dodatkowego miejsca na gry.

Nintendo
promocja
Amazon
promocje
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
