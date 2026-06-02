Karma wraca. Wyciekły dane 64 tysięcy użytkowników kupujących cheaty do GTA Online

Jak to powiadają, przyszła kryska na Matyska. U jednego z czołowych dystrybutorów oprogramowania do oszukiwania w Grand Theft Auto Online doszło do wycieku danych.

Wyciekły maile i hasła graczy kupujących cheaty

Kojarzycie Atlas Menu? Oby nie. Tak czy inaczej, sama grupa opisuje siebie tak: – Atlas wyznacza standardy dla cheatów najwyższej klasy, dostarczając elitarnie zaawansowane funkcje, prężnie rozwijającą się społeczność oraz nieustanne aktualizacje, dzięki którym zawsze wyprzedzasz konkurencję. Za pomocą stworzonych przez nią cheatów oszuści mogą robić wiele z tych rzeczy, przez które nienawidzicie GTA Online. Cheater może więc np. zyskać natychmiastowy dostęp do wszystkich broni, stać się nieśmiertelny, zacząć latać lub też… strzelać bronią, w której pociskami są pojazdy.