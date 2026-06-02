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Karma wraca. Wyciekły dane 64 tysięcy użytkowników kupujących cheaty do GTA Online

Maciej Petryszyn
2026/06/02 20:50
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Toż to prawdziwa żenada. Oszust oszusta okrada!

Jak to powiadają, przyszła kryska na Matyska. U jednego z czołowych dystrybutorów oprogramowania do oszukiwania w Grand Theft Auto Online doszło do wycieku danych.

Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5

Wyciekły maile i hasła graczy kupujących cheaty

Kojarzycie Atlas Menu? Oby nie. Tak czy inaczej, sama grupa opisuje siebie tak: – Atlas wyznacza standardy dla cheatów najwyższej klasy, dostarczając elitarnie zaawansowane funkcje, prężnie rozwijającą się społeczność oraz nieustanne aktualizacje, dzięki którym zawsze wyprzedzasz konkurencję. Za pomocą stworzonych przez nią cheatów oszuści mogą robić wiele z tych rzeczy, przez które nienawidzicie GTA Online. Cheater może więc np. zyskać natychmiastowy dostęp do wszystkich broni, stać się nieśmiertelny, zacząć latać lub też… strzelać bronią, w której pociskami są pojazdy.

GramTV przedstawia:

Teraz jednak strona Have I Been Pwned poadał, że pod koniec ubiegłego miesiąca w Atlas Menu doszło do wycieku danych, który mógł dotknąć nawet 64 tysiące kont. A co wyciekło? Można powiedzieć, że wszystko – od adresów e-mail i haseł, aż po adresy IP oraz dane zgłoszeń do pomocy technicznej. Osoba lub osoby, którym udało się wykraść wspomniane dane, zdążyły je opublikować w publicznym repozytorium GitHub. Jeżeli więc ktoś miał tam konto, to są spore szanse, że już go nie ma. A jeżeli ktoś używał tego samego hasła również w innych miejscach… Cóż, powodzenia.

Co ciekawe, strona Atlas Menu od momentu ujawnienia wycieku częściowo przeszła w stan offline. Nadal da się wejść na samą stronę, ale już możliwość kupowania cheatów do GTA Online została wyłączona. Kiedy zostanie przywrócona? Nie wiadomo, bo przedstawiciele Atlas Menu milczą i nie zaoferowali nawet żadnej pomocy tym, których wyciek dotknął. Kurtyna.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-online-cheat-provider-hit-by-data-breach/

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wyciek danych
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112