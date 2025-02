KARMA: The Dark World z datą premiery. Twórcy thrillera psychologicznego podzielili się nowymi materiałami z gry

W KARMA: The Dark World przenosimy się do alternatywnej wersji Niemczech Wschodnich z 1984 roku pod rządami korporacji Lewiatan. Kontrolują oni obywateli poprzez masową inwigilację, zasady klas społecznych, czy też narkotyki kontrolujące umysł. Wcielamy się w postać Daniela McGoverna, wędrownego agenta z Biura Myśli Lewiatana. Rozgrywka polega na śledzeniu fabuły wykonując zlecone nam zadania polegające na rozmaitych czynnościach.

Twórcy KARMA: The Dark World podzielili się na Steamie nowym wpisem, w którym ogłoszono datę premiery gry. Przy okazji w serwisie YouTube zostały udostępnione dwa nagrania prezentujące projekt Pollard Studio oraz Gamera Game. Dowiedzieliśmy się również o planach deweloperów na najbliższy czas.

Przy okazji ogłoszenia daty premiery KARMA: The Dark World zobaczyliśmy zwiastun przedstawionej w grze historii. Na materiale usłyszymy również utwór Into the Mist napisany oraz wykonany przez Geng Li. Drugie nagranie skupia się na elementach, jakie zostaną zmienione i będą się wyróżniać w wydaniu na PlayStation 5 Pro. Usłyszeliśmy również o wielu nachodzących ogłoszeniach ze strony twórców.