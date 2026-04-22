Kara więzienia za spoilery z filmu o Godzilli. Japończyk został skazany za ujawnianie fabuły

Uważajcie co rozpowszechniacie w sieci.

Japoński wymiar sprawiedliwości wydał przełomowy wyrok, który może znacząco wpłynąć na sposób publikowania treści o filmach i serialach w sieci. Sąd Okręgowy w Tokio uznał, że szczegółowe artykuły streszczające fabułę, czyli spoilerowe opracowania, ujawniające szczegóły historii,, mogą naruszać prawa autorskie. W efekcie 39-letni Wataru Takeuchi został skazany na półtora roku więzienia oraz grzywnę w wysokości jednego miliona jenów. Japończyk skazany na półtora roku więzienia za zarabianie na spoilerach z filmu Godzilla Minus One Sprawa dotyczyła serwisu internetowego prowadzonego przez oskarżonego, na którym publikowano bardzo dokładne opisy fabuły filmów i seriali anime. Teksty często przedstawiały historię od początku do końca, a w jednym przypadku zawierały nawet dosłowne dialogi z odcinka. Według prokuratury tak szczegółowe opracowania mogły zniechęcać odbiorców do oglądania oryginalnych produkcji, co przekładało się na realne straty dla właścicieli praw.

Postępowanie zostało wszczęte przez organizację Content Overseas Distribution Association, działającą w imieniu takich firm jak Kadokawa Corporation oraz Toho Co., Ltd.. Kluczowe dowody obejmowały dwa artykuły opublikowane w latach 2018 i 2023. Jeden z nich dotyczył odcinka anime Overlord, natomiast drugi szczegółowo opisywał film Godzilla Minus One. Prokuratura argumentowała, że tego typu teksty mogą być traktowane jako forma adaptacji, ponieważ odtwarzają kluczowe elementy oryginalnych dzieł w zmienionej formie. W japońskim prawie adaptacja oznacza stworzenie nowego utworu na podstawie istniejącego, przy zachowaniu jego istotnych cech, co wymaga zgody właściciela praw. Obrona twierdziła, że sama lektura artykułu nie jest w stanie oddać pełnego doświadczenia płynącego z oglądania filmu czy serialu.

Istotnym elementem, który przesądził o wyroku, była jednak monetyzacja strony. Serwis generował przychody z reklam, a według ustaleń śledczych w samym 2023 roku przyniósł ponad 38 milionów jenów. Zdaniem sądu oznaczało to czerpanie korzyści finansowych z cudzej własności intelektualnej, co znacząco pogorszyło sytuację oskarżonego. Wyrok wpisuje się w szersze działania organizacji CODA, która od lat walczy z piractwem. Wcześniej doprowadziła między innymi do ograniczenia popularności szybkich streszczeń wideo publikowanych w internecie. Teraz podobna logika została zastosowana wobec treści tekstowych. Decyzja tokijskiego sądu może stać się ważnym precedensem. Choć nie oznacza automatycznego zakazu publikowania streszczeń, wyraźnie pokazuje, że zbyt szczegółowe i zarabiające na reklamach spoilerowe opracowania fabuły mogą zostać uznane za naruszenie prawa. Organizacja CODA zapowiada dalsze monitorowanie tego typu działalności, co sugeruje, że podobnych spraw może w przyszłości pojawić się więcej.

