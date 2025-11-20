Kapitan Ameryka odkrywa prawdę o swojej przyszłości. Po 60 latach ujawniono brakujący element historii superbohatera

To uzupełnia ważny wątek tej postacii, o którym fani spekulowali od lat.

Najnowszy, piąty numer serii Kapitan Ameryka wprowadza zaskakujące uzupełnienie historii Steve’a Rogersa i rzuca nowe światło na jeden z najważniejszych momentów w historii Marvela. Po ponad sześciu dekadach czytelnicy dowiadują się, dlaczego bohater po przebudzeniu we współczesnym świecie nie wrócił do służby wojskowej, lecz wybrał Avengersów. Nowy komiks uzupełnił brakujący element w historii Kapitana Ameryki W Captain America #5 autorstwa Chipa Zdarsky’ego i Valeria Schitiego zaprezentowano nieznany wcześniej rozdział z życia Kapitana Ameryki. Okazuje się, że po odtajnieniu Rogers ponownie podjął współpracę z armią Stanów Zjednoczonych. Jego lojalność została jednak wystawiona na próbę, gdy odkrył mroczne machinacje amerykańskich władz oraz manipulacje związane z nowym superżołnierzem, Davidem Coltonem.

W trakcie konfrontacji z generałem Rossem Steve usłyszał, że traktowany jest jako wojskowy zasób i jest własnością armii. Takie podejście sprawiło, że Rogers całkowicie stracił zaufanie do swoich przełożonych i podjął próbę odejścia ze służby. Wtedy do akcji wkroczył młody Tony Stark. Wynalazca jasno postawił sprawę, że armia nie ma prawa zmuszać Kapitana do wykonywania rozkazów. Jeśli nie odpuścicie, nie dostaniecie mojej technologii

Ten gest wsparcia otworzył Steve’owi nową drogę. Rogers chce nadal walczyć o dobro ludzi, lecz pragnie sam decydować, komu pomaga i jakie wartości reprezentuje. Dlatego postanowił dołączyć do Avengers, wierząc, że u boku superbohaterów będzie mógł działać w zgodzie z własnym sumieniem. Nowy wątek nie tylko umacnia Kapitana Ameryki jako człowieka podążającego za ideą, lecz także buduje podwaliny pod przyszłe konflikty. Rogers związany jest teraz z ruchem oporu w Latverii, co ma przygotować grunt pod nadchodzący crossover Weapons of Armageddon. Dodatkowo utracone zaufanie dawnych sojuszników z grupy Howling Commandos może wkrótce przynieść nowe konfrontacje. Nie bez znaczenia pozostaje także wątek Davida Coltona, którego rzekoma śmierć może nie być końcem jego historii. Historia Marvela zyskała zatem brakujący element, wyjaśniający, jak Steve Rogers stał się bohaterem Avengers, a nie symbolem amerykańskiej machiny wojskowej. To rozwinięcie, które ma szansę na długo odmienić kierunek, w jakim zmierza postać Strażnika Wolności.

