Kangurek Kao z darmowym DLC. Trailer prezentuje dodatek

Yooka Laylee X Kao the Kangaroo wnosi do gry zestaw kostiumów.

Choć od premiery Kao The Kangaroo minęło już trochę czasu, polskie studio Tate Multimedia nadal rozwija Kangura. Dziś zadebiutowało darmowe rozszerzenie , które nosi nazwę Yooka Laylee X Kao the Kangaroo. To drobny dodatek, który na PC zajmuje 10 MB. W ramach DLC otrzymujemy pakiet kostiumów Yooka-Laylee . Jak to wygląda w praktyce, możecie sprawdzić, oglądając zwiastun, który załączamy na dole tej wiadomości.

Tak twórcy opisują rozszerzenie na Steamie:

Siła przyjaźni i zamiłowanie do zbierania łączą się w tym DARMOWYM pakiecie DLC, stanowiącym hołd dla współczesnych legend trójwymiarowych platformówek! Legendy opowiadają o potężnym duecie, który jak okiem sięgnąć zbierał wszystko, co było do zebrania. O odkrytych tajemnicach, zebranych monetach i zaliczonych wyzwaniach. Mówi się, że jeśli chce się naśladować swoich bohaterów, trzeba postępować tak jak oni…

Kangurek Kao – DLC Oh! Well i Edycja Zimowa

A jeśli chodzi o inne dodatki, to niedawno wyszło płatne halloweenowe DLC Oh! Well. Rozszerzenie oferuje pięć dodatkowych poziomów i tyle samo skórek. Szczegóły – i trailer promujący Oh! Well – znajdziecie pod tym adresem. I przy okazji przypominamy, że 24 listopada ma premierę Edycja Zimowa platformówki. Edycja oferuje fizyczne wydanie Kangurka na wybrane platformy i zestaw gadżecików (w tym zimowa czapka i szalik). Jeśli ciekawi Was, jak to wygląda, odsyłamy Was tutaj.