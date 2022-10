Kangurek Kao – dziś debiutuje DLC z dyńkami. Zobaczcie trailer

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś debiutuje Kao the Kangaroo: Oh! Well. Rozszerzenie jest już dostępne na pecetach (poprzez Steama i Epic Games Store) i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S i Nintendo Switch. DLC promuje krótki zwiastun, który zobaczycie na samym dole.