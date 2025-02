Kang Zdobywca jednak powróci w MCU? Marvel ma „plan” na zakończenie historii złoczyńcy

Avengers: Doomsday i Secret Wars skupią się na konsekwencjach pojawienia się w uniwersum Doktora Dooma, z którym superbohaterowie będą musieli walczyć. Doprowadziło to do całkowitego przepisania historii, która pierwotnie skupiała się na walce z Kangiem Zdobywcą i jego wariantami. Chociaż Kang nie będzie istotna częścią dalszej historii w MCU, to Marvel nie zamierza pominąć tego antagonisty w swoich kolejnych filmach. Początkowo studio zamierzało nawet zastąpić Jonathana Majorsa, co też potwierdził jeden z aktorów, który potencjalnie miał przejąć rolę. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, ale według najnowszych doniesień, dowiemy się, co stało się z Kangiem Zdobywcą i dlaczego jego zamiary podbicia multiwersum się nie powiodły.

To jeszcze nie koniec Kanga Zdobywcy w MCU?

Według scoopera MyTimeToShineHello Marvel „ma plan, aby zakończyć wątek” Kanga. Niestety nie padły żadne szczegóły, więc nie wiadomo, czy antagonista otrzyma jakikolwiek ekranowy czas (studio mogłoby stworzyć złoczyńcę w CGI, np. w scenie otwierającej film), czy też jedynie otrzymamy wzmiankę, dlaczego nie stanowi już zagrożenia, chociażby poprzez dialogi.