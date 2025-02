Kampania w Delta Force z datą premiery. Twórcy strzelanki dzielą się kolejnymi szczegółami

W grudniu ubiegłego roku doczekaliśmy się premiery wczesnego dostępu do Delta Force - strzelanki z perspektywy pierwszej osoby od TiMi Studio Group, które jest odpowiedzialne za między innymi Call of Duty Mobile. Na samym początku tytuł oferował jedynie rozgrywkę multiplayer i był dostępny w modelu free-to-play z opcją kupienia dodatkowych przedmiotów w grze. Twórcy zapowiedzieli płatną kampanię fabularną, która ostatecznie pojawi się w grze już niedługo.

Delta Force - Black Hawk Down na najnowszym teaserze

Podczas zapowiedzi kampanii Black Hawk Down twórcy Delta Force poinformowali, że nowy tryb pojawi się jeszcze w styczniu, jednak nie miało to miejsca. Właśnie mieliśmy okazję zobaczyć nowy materiał informujący o dacie premiery nadchodzącej zawartości, która została ustalona na 21 lutego. Zabawa w tym trybie ma być płatna, lecz studio nie podzieliło się jeszcze ceną “dodatku”. Warto dodać, że w przeciwieństwie do rozgrywki multiplayer korzystającej z Unreal Engine 4, kampania została stworzona na podstawie Unreal Engine 5, co może być bardziej wymagające dla komputerów.