Kamehameha zrobimy w salonie. Pozwoli na to Dragon Ball: Sparking! Zero na Switchu

W związku ze zbliżającą się premierą Dragon Ball: Sparking! ZERO na Nintendo Switch, wraz z ulepszoną edycją dla Switcha 2, wydawca Bandai Namco opublikował nowy zwiastun. Materiał prezentuje, jak bijatyka będzie wyglądać na konsolach Nintendo, jednocześnie potwierdzając, że tytuł zaoferuje ponad 180 grywalnych postaci.

Nowy zwiastun Dragon Ball: Sparking! ZERO pokazuje rozgrywkę na Nintendo Switch i Switch 2

Zwiastun szczegółowo przedstawia kilka zróżnicowanych trybów rozgrywki dostępnych w Dragon Ball: Sparking! ZERO. Jednym z nich jest Episode Battle, w którym gracze mają okazję ponownie przeżyć kluczowe momenty z historii Dragon Balla, wcielając się w ikoniczne postaci.