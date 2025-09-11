Zaloguj się lub Zarejestruj

Kamehameha zrobimy w salonie. Pozwoli na to Dragon Ball: Sparking! Zero na Switchu

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 18:30
Dragon Ball: Sparking! Zero z nowym zwiastunem.

W związku ze zbliżającą się premierą Dragon Ball: Sparking! ZERO na Nintendo Switch, wraz z ulepszoną edycją dla Switcha 2, wydawca Bandai Namco opublikował nowy zwiastun. Materiał prezentuje, jak bijatyka będzie wyglądać na konsolach Nintendo, jednocześnie potwierdzając, że tytuł zaoferuje ponad 180 grywalnych postaci.

Dragon Ball: Sparking! ZERO
Dragon Ball: Sparking! ZERO

Nowy zwiastun Dragon Ball: Sparking! ZERO pokazuje rozgrywkę na Nintendo Switch i Switch 2

Zwiastun szczegółowo przedstawia kilka zróżnicowanych trybów rozgrywki dostępnych w Dragon Ball: Sparking! ZERO. Jednym z nich jest Episode Battle, w którym gracze mają okazję ponownie przeżyć kluczowe momenty z historii Dragon Balla, wcielając się w ikoniczne postaci.

Tryb Custom Battle z kolei umożliwia graczom tworzenie własnych, unikalnych bitew, oferując swobodę wyboru aren czy efektów pogodowych. Stworzone przez graczy scenariusze mogą być następnie udostępniane innym fanom na całym świecie.

W kwestii rozgrywki wieloosobowej Dragon Ball: Sparking! ZERO zaoferuje zarówno tryb online, jak i rozbudowany lokalny multiplayer. Ten drugi umożliwia udział nawet sześciu graczy w tej samej bitwie jednocześnie, pod warunkiem posiadania wystarczającej liczby dodatkowych kontrolerów lub JoyConów. Ekskluzywną cechą dla wersji na Switcha i Switcha 2 będzie sterowanie ruchem. Na przykład, aby wykonać kultowe Kamehameha, gracz będzie mógł zrobić odpowiednie gesty, a jego postać w grze powtórzy ten ruch.

Dragon Ball: Sparking! ZERO ukaże się na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 już 14 listopada 2025 roku. Gra dostępna jest też na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/dragon-ball-sparking-zero-gets-new-trailer-showcasing-switch-switch-2-gameplay-features

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

