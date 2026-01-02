Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Świata WRC na sezon 2026

FIA oraz promotor Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC Promoter) zaprezentowali oficjalny kalendarz WRC na sezon 2026.
Tegoroczne zmagania WRC obejmą łącznie 14 rund rozgrywanych na czterech kontynentach, łącząc legendarne rajdy z globalnym zasięgiem mistrzostw. Sezon tradycyjnie otworzy Rajd Monte-Carlo, zaplanowany na 22-25 stycznia. Załogi zmierzą się z oblodzonymi, alpejskimi trasami we Francji, jednymi z najbardziej ikonicznych w historii rajdów. Dodatkową atrakcją będzie widowiskowy odcinek miejski rozegrany w sobotni wieczór w centrum Monte Carlo, który ma dodać rywalizacji jeszcze więcej dramaturgii i prestiżu.
Poznaliśmy kalendarz WRC 2026
Kalendarz na 2026 rok oferuje zróżnicowane nawierzchnie, od śniegu, przez szuter, aż po asfalt. W harmonogramie znalazły się między innymi powracające rajdy na Wyspach Kanaryjskich oraz w Paragwaju, które zadebiutowały w WRC w 2025 roku. Sezon zakończy się na pustynnych trasach Arabii Saudyjskiej w dniach 11-14 listopada. Pierwsza część roku przyniesie szczególnie urozmaiconą mieszankę nawierzchni. Rajdy asfaltowe w Chorwacji, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Japonii uzupełnią zimowy Rajd Szwecji oraz szutrowe rundy w Kenii i Portugalii, zapewniając różnorodność już od początku sezonu.
Kluczową zmianą w kalendarzu jest przeniesienie Rajdu Japonii na maj. Decyzja ta ma istotne znaczenie sportowe, ponieważ przerywa długą serię rajdów szutrowych, co ograniczy wpływ czyszczenia trasy przez liderów mistrzostw i przyczyni się do bardziej wyrównanej rywalizacji. Dyrektor zarządzający WRC Promoter, Jona Siebel powiedział:
To kalendarz zaprojektowany z konkretnym celem. Jest zróżnicowany, logicznie ułożony i odzwierciedla opinie zespołów, kierowców oraz innych interesariuszy. Dokładnie przeanalizowaliśmy, jak kolejność rajdów wpływa na sportową walkę.
Do kalendarza odniósł się również prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem:
Kalendarz WRC na 2026 rok jest wyraźnym dowodem globalnej siły i atrakcyjności mistrzostw. Łączy dziedzictwo kultowych rajdów z powrotem nowszych rund w regionach, gdzie zainteresowanie rajdami stale rośnie.
