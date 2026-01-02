Zaloguj się lub Zarejestruj

Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Świata WRC na sezon 2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/02 16:10
0
0

FIA oraz promotor Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC Promoter) zaprezentowali oficjalny kalendarz WRC na sezon 2026.

Tegoroczne zmagania WRC obejmą łącznie 14 rund rozgrywanych na czterech kontynentach, łącząc legendarne rajdy z globalnym zasięgiem mistrzostw. Sezon tradycyjnie otworzy Rajd Monte-Carlo, zaplanowany na 22-25 stycznia. Załogi zmierzą się z oblodzonymi, alpejskimi trasami we Francji, jednymi z najbardziej ikonicznych w historii rajdów. Dodatkową atrakcją będzie widowiskowy odcinek miejski rozegrany w sobotni wieczór w centrum Monte Carlo, który ma dodać rywalizacji jeszcze więcej dramaturgii i prestiżu.

WRC
WRC

Poznaliśmy kalendarz WRC 2026

Kalendarz na 2026 rok oferuje zróżnicowane nawierzchnie, od śniegu, przez szuter, aż po asfalt. W harmonogramie znalazły się między innymi powracające rajdy na Wyspach Kanaryjskich oraz w Paragwaju, które zadebiutowały w WRC w 2025 roku. Sezon zakończy się na pustynnych trasach Arabii Saudyjskiej w dniach 11-14 listopada. Pierwsza część roku przyniesie szczególnie urozmaiconą mieszankę nawierzchni. Rajdy asfaltowe w Chorwacji, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Japonii uzupełnią zimowy Rajd Szwecji oraz szutrowe rundy w Kenii i Portugalii, zapewniając różnorodność już od początku sezonu.

Kluczową zmianą w kalendarzu jest przeniesienie Rajdu Japonii na maj. Decyzja ta ma istotne znaczenie sportowe, ponieważ przerywa długą serię rajdów szutrowych, co ograniczy wpływ czyszczenia trasy przez liderów mistrzostw i przyczyni się do bardziej wyrównanej rywalizacji. Dyrektor zarządzający WRC Promoter, Jona Siebel powiedział:

To kalendarz zaprojektowany z konkretnym celem. Jest zróżnicowany, logicznie ułożony i odzwierciedla opinie zespołów, kierowców oraz innych interesariuszy. Dokładnie przeanalizowaliśmy, jak kolejność rajdów wpływa na sportową walkę.

GramTV przedstawia:

Do kalendarza odniósł się również prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem:

Kalendarz WRC na 2026 rok jest wyraźnym dowodem globalnej siły i atrakcyjności mistrzostw. Łączy dziedzictwo kultowych rajdów z powrotem nowszych rund w regionach, gdzie zainteresowanie rajdami stale rośnie.

Kalendarz WRC 2026:

  1. Rallye Monte-Carlo – 22-25 styczeń
  2. Rally Sweden – 12-15 luty
  3. Safari Rally Kenya – 12-15 marzec
  4. Croatia Rally – 9-12 kwiecień
  5. Rally Islas Canarias – 23-26 kwiecień
  6. Vodafone Rally de Portugal – 7-10 maj
  7. Rally Japan – 28-31 maj
  8. EKO Acropolis Rally – 25-28 czerwiec
  9. Rally Estonia – 16-19 lipiec
  10. Secto Rally Finland – 30 lipiec-2 sierpień
  11. Ueno Rally del Paraguay – 27-30 sierpień
  12. Rally Chile Bio Bio – 10-13 wrzesień
  13. Rally Italia – 1-4 październik
  14. Rally Saudi Arabia – 11-14 listopad
Źródło:https://www.wrc.com/en/news/2026-fia-world-rally-championship-calendar

Tagi:

News
samochody
WRC
rajdy samochodowe
sport
motoryzacja
World Rally Championship
Rajd Polski
kalendarz
Motorsport
samochodówki
FIA
rajdy
Rajd Barbórki
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112