Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Świata WRC na sezon 2026

Tegoroczne zmagania WRC obejmą łącznie 14 rund rozgrywanych na czterech kontynentach, łącząc legendarne rajdy z globalnym zasięgiem mistrzostw. Sezon tradycyjnie otworzy Rajd Monte-Carlo, zaplanowany na 22-25 stycznia. Załogi zmierzą się z oblodzonymi, alpejskimi trasami we Francji, jednymi z najbardziej ikonicznych w historii rajdów. Dodatkową atrakcją będzie widowiskowy odcinek miejski rozegrany w sobotni wieczór w centrum Monte Carlo, który ma dodać rywalizacji jeszcze więcej dramaturgii i prestiżu.

Poznaliśmy kalendarz WRC 2026

Kalendarz na 2026 rok oferuje zróżnicowane nawierzchnie, od śniegu, przez szuter, aż po asfalt. W harmonogramie znalazły się między innymi powracające rajdy na Wyspach Kanaryjskich oraz w Paragwaju, które zadebiutowały w WRC w 2025 roku. Sezon zakończy się na pustynnych trasach Arabii Saudyjskiej w dniach 11-14 listopada. Pierwsza część roku przyniesie szczególnie urozmaiconą mieszankę nawierzchni. Rajdy asfaltowe w Chorwacji, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Japonii uzupełnią zimowy Rajd Szwecji oraz szutrowe rundy w Kenii i Portugalii, zapewniając różnorodność już od początku sezonu.