Zaloguj się lub Zarejestruj

Kalendarz Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP na sezon 2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/02 16:20
0
0

22 rundy, pięć kontynentów i powrót Brazylii. Opublikowano kalendarz MotoGP na sezon 2026.

MotoGP zaprezentowało kalendarz mistrzostw świata na sezon 2026. Cykl obejmie 22 Grand Prix rozgrywane na pięciu kontynentach, a rywalizacja potrwa od lutego do listopada. Układ sezonu ma zapewnić odpowiednie tempo zmagań zarówno dla zawodników, jak i milionów kibiców na całym świecie.

MotoGP
MotoGP

Poznaliśmy kalendarz MotoGP 2026

Jednym z najważniejszych punktów kalendarza jest powrót MotoGP do Brazylii. Stolica stanu Goias ugości zawodników podczas drugiej rundy sezonu, zaplanowanej na koniec marca. Następnie stawka przeniesie się do Austin w Teksasie na Grand Prix Stanów Zjednoczonych.

Sezon rozpocznie się tradycyjnie w Katarze, gdzie nocne wyścigi na torze Lusail otworzą mistrzostwa. Kolejnym etapem będzie powrót do Europy, od pełnego pasji Jerez, przez Francję i Le Mans, aż po Barcelonę, która w maju zapewni kibicom śródziemnomorską atmosferę. Następnie MotoGP zawita do Toskanii na tor Mugello i Grand Prix Włoch, tworząc serię klasycznych rund dobrze znanych wieloletnim fanom.

W kalendarzu pojawiły się również istotne zmiany terminów. Grand Prix Austrii na Red Bull Ringu zostanie rozegrane we wrześniu, stanowiąc symboliczne pożegnanie z europejską częścią sezonu przed dalekimi podróżami. Grand Prix Czech w Brnie zostało przesunięte na czerwiec, a poprzedzi je druga wizyta MotoGP na torze Balaton Park na Węgrzech.

GramTV przedstawia:

Po rundzie na Sachsenringu w Niemczech zaplanowano letnią przerwę. Trzy weekendy wolne w połowie lipca i na początku sierpnia pozwolą zespołom i zawodnikom na regenerację. Po niej MotoGP powróci na tor Silverstone, gdzie w szczycie brytyjskiego lata rozegrane zostanie Grand Prix Wielkiej Brytanii. Następnie kalendarz przewiduje kolejne dwa wolne weekendy, zanim stawka ponownie pojawi się na torze, tym razem w MotorLand Aragon w dniach 28-30 sierpnia.

W końcowej fazie sezonu MotoGP zawita do Motegi w Japonii, a następnie niemal bezpośrednio przeniesie się do Indonezji na wyspę Lombok i tor Mandalika. Po krótkiej przerwie zawodnicy zmierzą się w podwójnym azjatycko-oceanicznym weekendzie, najpierw na legendarnym Phillip Island w Australii, a następnie w Kuala Lumpur podczas Grand Prix Malezji na torze Sepang. Sezon zakończy się w Europie. Finałowe rundy odbędą się na wymagającym torze Portimao w Algarve oraz w Walencji, która tradycyjnie zamknie mistrzostwa świata MotoGP.

Terminy testów przedsezonowych oraz oficjalnej prezentacji sezonu 2026 zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Po inauguracyjnym wydarzeniu w Bangkoku MotoGP zapowiada kolejne spektakularne otwarcie sezonu w nowej lokalizacji.

Kalendarz MotoGP 2026:

  1. Tajlandia, Buriram – 1 marca
  2. Brazylia, Goiania – 22 marca
  3. USA, Austin – 29 marca
  4. Katar, Lusail – 12 kwietnia
  5. Hiszpania, Jerez – 26 kwietnia
  6. Francja, Le Mans – 10 maja
  7. Katalonia, Barcelona – 17 maja
  8. Włochy, Mugello – 31 maja
  9. Węgry, Balaton – 7 czerwca
  10. Czechy, Brno – 21 czerwca
  11. Holandia, Assen – 28 czerwca
  12. Niemcy, Sachsenring – 12 lipca
  13. Wielka Brytania, Silverstone – 9 sierpnia
  14. Hiszpania, Aragon – 30 sierpnia
  15. San Marino, Misano – 13 września
  16. Austria, Red Bull Ring – 20 września
  17. Japonia, Motegi – 4 października
  18. Indonezja, Mandalika – 11 października
  19. Australia, Phillip Island – 25 października
  20. Malezja, Sepang – 1 listopada
  21. Portugalia, Portimao – 15 listopada
  22. Hiszpania, Walencja, Ricardo Tormo – 22 listopada
Źródło:https://www.motogp.com/en/news/2025/07/24/2026-motogp-calendar-revealed/755478

Tagi:

News
wyścigi
mistrzostwa świata
motoryzacja
motogp
Wyścigowe
kalendarz
motocykle
Motorsport
motocykl
wyścigi motocyklowe
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112