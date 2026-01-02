Kalendarz Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP na sezon 2026

22 rundy, pięć kontynentów i powrót Brazylii. Opublikowano kalendarz MotoGP na sezon 2026.

MotoGP zaprezentowało kalendarz mistrzostw świata na sezon 2026. Cykl obejmie 22 Grand Prix rozgrywane na pięciu kontynentach, a rywalizacja potrwa od lutego do listopada. Układ sezonu ma zapewnić odpowiednie tempo zmagań zarówno dla zawodników, jak i milionów kibiców na całym świecie. Poznaliśmy kalendarz MotoGP 2026 Jednym z najważniejszych punktów kalendarza jest powrót MotoGP do Brazylii. Stolica stanu Goias ugości zawodników podczas drugiej rundy sezonu, zaplanowanej na koniec marca. Następnie stawka przeniesie się do Austin w Teksasie na Grand Prix Stanów Zjednoczonych.

Sezon rozpocznie się tradycyjnie w Katarze, gdzie nocne wyścigi na torze Lusail otworzą mistrzostwa. Kolejnym etapem będzie powrót do Europy, od pełnego pasji Jerez, przez Francję i Le Mans, aż po Barcelonę, która w maju zapewni kibicom śródziemnomorską atmosferę. Następnie MotoGP zawita do Toskanii na tor Mugello i Grand Prix Włoch, tworząc serię klasycznych rund dobrze znanych wieloletnim fanom. W kalendarzu pojawiły się również istotne zmiany terminów. Grand Prix Austrii na Red Bull Ringu zostanie rozegrane we wrześniu, stanowiąc symboliczne pożegnanie z europejską częścią sezonu przed dalekimi podróżami. Grand Prix Czech w Brnie zostało przesunięte na czerwiec, a poprzedzi je druga wizyta MotoGP na torze Balaton Park na Węgrzech.

Po rundzie na Sachsenringu w Niemczech zaplanowano letnią przerwę. Trzy weekendy wolne w połowie lipca i na początku sierpnia pozwolą zespołom i zawodnikom na regenerację. Po niej MotoGP powróci na tor Silverstone, gdzie w szczycie brytyjskiego lata rozegrane zostanie Grand Prix Wielkiej Brytanii. Następnie kalendarz przewiduje kolejne dwa wolne weekendy, zanim stawka ponownie pojawi się na torze, tym razem w MotorLand Aragon w dniach 28-30 sierpnia. W końcowej fazie sezonu MotoGP zawita do Motegi w Japonii, a następnie niemal bezpośrednio przeniesie się do Indonezji na wyspę Lombok i tor Mandalika. Po krótkiej przerwie zawodnicy zmierzą się w podwójnym azjatycko-oceanicznym weekendzie, najpierw na legendarnym Phillip Island w Australii, a następnie w Kuala Lumpur podczas Grand Prix Malezji na torze Sepang. Sezon zakończy się w Europie. Finałowe rundy odbędą się na wymagającym torze Portimao w Algarve oraz w Walencji, która tradycyjnie zamknie mistrzostwa świata MotoGP. Terminy testów przedsezonowych oraz oficjalnej prezentacji sezonu 2026 zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Po inauguracyjnym wydarzeniu w Bangkoku MotoGP zapowiada kolejne spektakularne otwarcie sezonu w nowej lokalizacji. Kalendarz MotoGP 2026: Tajlandia, Buriram – 1 marca Brazylia, Goiania – 22 marca USA, Austin – 29 marca Katar, Lusail – 12 kwietnia Hiszpania, Jerez – 26 kwietnia Francja, Le Mans – 10 maja Katalonia, Barcelona – 17 maja Włochy, Mugello – 31 maja Węgry, Balaton – 7 czerwca Czechy, Brno – 21 czerwca Holandia, Assen – 28 czerwca Niemcy, Sachsenring – 12 lipca Wielka Brytania, Silverstone – 9 sierpnia Hiszpania, Aragon – 30 sierpnia San Marino, Misano – 13 września Austria, Red Bull Ring – 20 września Japonia, Motegi – 4 października Indonezja, Mandalika – 11 października Australia, Phillip Island – 25 października Malezja, Sepang – 1 listopada Portugalia, Portimao – 15 listopada Hiszpania, Walencja, Ricardo Tormo – 22 listopada