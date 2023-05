KAKU: Ancient Seal – RPG w otwartym świecie debiutuje na Steam i radzi sobie naprawdę dobrze

KAKU: Ancient Seal to propozycja od niezależnego studia Bingobell. Gra zadebiutowała w Early Access na Steam 4 maja i wszystko wskazuje na to, że przypadła do gustu graczom.

KAKU: Ancient Seal zabiera graczy do bajkowego świata

KAKU: Ancient Seal to gra RPG z akcją osadzoną w otwartym świecie, gdzie gracz wciela się w tytułowego bohatera. Produkcja ma bajkowy setting, ale nie dajcie się zmylić pozorom. W trakcie zabawy nie zabraknie wymagających potyczek z różnorodnymi przeciwnikami. W przerwach od wycieńczających walk odbiorcom przyjdzie się zmierzyć z wszelakiej maści zagadkami.



Świat gry KAKU: Ancient Seal bazuje na czterech żywiołach – wodzie, ogniu, powietrzu i ziemi – a podczas przygody bohater odwiedzi krainy, których środowisko będzie odpowiadać danemu żywiołowi. A to wszystko dlatego, że na barkach KAKU ciąży misja uratowania świata. W wypełnieniu niebezpiecznego zadania będzie pomagać mu specjalny towarzysz – świnia.



Gracze, którzy mieli już okazję zanurzyć się w świecie KAKU: Ancient Seal, bardzo dobrze wypowiadają się o tym tytule. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 125 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 85% to pozytywne opinie. Warto pamiętać, że jest to produkcja rozwijana w ramach wczesnego dostępu, a według wstępnych zapewnień twórców, premiery wersji 1.0 powinniśmy spodziewać się nie wcześniej niż za pół roku.