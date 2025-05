Kaiser Chiefs świętują 20-lecie debiutanckiego albumu „Employment”. Jubileuszowe wydania już w lipcu

Oryginalny album został zremasterowany w Abbey Road Studios, a dodatkowe materiały wyselekcjonowali sami członkowie zespołu z własnego archiwum. „Employment”, wydany w marcu 2005 roku, odniósł ogromny sukces. Album dotarł do drugiego miejsca na brytyjskiej liście, spędził ponad 17 miesięcy w Top 40 i sprzedał się w nakładzie ponad 2,1 miliona egzemplarzy, zdobywając status siedmiokrotnej platyny według BPI. Album zawiera hity takie jak "Oh My God", "I Predict A Riot", "Everyday I Love You Less And Less", "Modern Way". To dzięki tej płycie zespół wkroczył do czołówki światowej sceny muzycznej, stając się regularnym gościem na stadionach i festiwalach.

Muzycy wspominają: