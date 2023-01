Kaganiec dla graczy? Poznajcie Mutalk

Naszą uwagę na Mutalk zwróciła redakcja portalu pcgamer.com, gdzie prezentowany sprzęt określono mianem kagańca dla graczy. Jeśli spojrzymy na to urządzenie oraz jego funkcje, to takie porównanie przestaje być bezpodstawne. Zobaczcie sami, wideo znajdziecie poniżej.

Czy Mutalk ma sens?

Mutetalk to urządzenie, które ma za zadanie wyciszyć wydawane przez użytkowników dźwięki. Jeśli chcecie porozmawiać w miejscu publicznym lub krzyczycie podczas grania, to sprzęt powinien załatwić sprawę i zagwarantować spokój osobom w pobliżu.



Ciężko nie zgodzić się jednak z tym, że Mutalk wygląda komicznie. Twórcy prezentują go nawet w połączniu z zestawem VR, co nie wygląda jak komfortowy sposób na granie. Warto wspomnieć, że sprzęt wyposażony jest w mikrofon Bluetooth i wygłusza dźwięki do około -30 decybeli. Urządzenie pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, ale na razie wyłącznie w Stanach, wyceniono je na 200 dolarów. Jak Wam się podoba Mutalk? Widzicie praktyczne zastosowanie dla tego sprzętu?