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Już w sierpniu trafimy do Arkham. Nadchodzi sequel gry opartej na prozie Lovecrafta

Maciej Petryszyn
2026/06/06 22:00
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7 lat po premierze The Sinking City doczeka się wreszcie sequela. Ten dostał bowiem datę premiery.

Tę poznaliśmy podczas Future Games Show. Kiedy zatem trafimy do świata H. P. Lovecrafta?

The Sinking City 2
The Sinking City 2

The Sinking City 2 z datą premiery

Aby nie trzymać was długo w niepewności spieszymy z informacją – The Sinking City 2 trafi na rynek już 18 sierpnia 2026 roku. Tworzona na Unreal Engine 5 produkcja zostanie równocześnie wydana zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole
PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeżeli jednak nie chcecie czekać, już teraz możecie pobrać wersję demo, by przekonać się, co nas czeka.

GramTV przedstawia:

Drugie The Sinking City przeniesie nas do lat 20. XX wieku. Odwiedzimy ikoniczne dla Lovecrafta miasto Arkham, gdzie ewidentnie coś jest nie tak. Co gorsza, to “nie tak” dotyczy nas personalnie. – Nieudany rytuał uwięził jej duszę w Krainach Snów, a teraz złowrogie siły ukradły jej ciało. Aby uratować kobietę, którą kochasz, musisz przejść niebezpieczną ścieżkę przez katastrofę do źródła Powodzi. Jej obecność będzie dla ciebie zawsze wyczuwalna, jednak rzadko dostrzegalna – wyczytamy w opisie.

Tagi:

News
data premiery
Frogwares
The Sinking City
Future Games Show
The Sinking City 2
Future Games Show Summer Showcase
Future Games Show Summer Showcase 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112