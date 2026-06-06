Już w sierpniu trafimy do Arkham. Nadchodzi sequel gry opartej na prozie Lovecrafta

Drugie The Sinking City przeniesie nas do lat 20. XX wieku. Odwiedzimy ikoniczne dla Lovecrafta miasto Arkham, gdzie ewidentnie coś jest nie tak. Co gorsza, to “nie tak” dotyczy nas personalnie. – Nieudany rytuał uwięził jej duszę w Krainach Snów, a teraz złowrogie siły ukradły jej ciało. Aby uratować kobietę, którą kochasz, musisz przejść niebezpieczną ścieżkę przez katastrofę do źródła Powodzi. Jej obecność będzie dla ciebie zawsze wyczuwalna, jednak rzadko dostrzegalna – wyczytamy w opisie.