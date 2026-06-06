Już w sierpniu trafimy do Arkham. Nadchodzi sequel gry opartej na prozie Lovecrafta

Tę poznaliśmy podczas Future Games Show. Kiedy zatem trafimy do świata H. P. Lovecrafta?
The Sinking City 2 z datą premiery
Aby nie trzymać was długo w niepewności spieszymy z informacją – The Sinking City 2 trafi na rynek już 18 sierpnia 2026 roku. Tworzona na Unreal Engine 5 produkcja zostanie równocześnie wydana zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole
PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeżeli jednak nie chcecie czekać, już teraz możecie pobrać wersję demo, by przekonać się, co nas czeka.
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