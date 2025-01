Justin Baldoni kontra Blake Lively – konflikt o It Ends With Us rozkręca się. Ryan Reynolds ma w tym udział?

Afera w Hollywood nabiera tempa. Po tym jak Blake Lively oskarżyła reżysera i aktora It Ends With Us, Justina Baldoni’ego, o molestowanie seksualne, wszyscy oczekiwali na reakcję twórcy. Takiej odpowiedzi nie spodziewał się jednak nikt. Okazuje się bowiem, że sprawa może mieć swoje drugie dno. Na ten moment można odnieść wrażenie, że zarzuty o molestowanie seksualne zostały wystosowane w celu zawarcia ugody, której klauzulą byłyby m.in. prawa do filmu i prawa do ewentualnego sequela.

Justin Baldoni odpiera zarzuty Blake Lively, pozywa The New York Times

Justin Baldoni, reżyser adaptacji powieści It Ends With Us studia Sony, oskarżył Blake Lively o przejęcie i przerobienie jego filmu. Twierdzi, że Lively – z pomocą swojego męża, Ryana Reynoldsa – wpłynęła na studio Sony, by wykluczyło go z finalnej wersji projektu. Według Baldoniego, ostateczna wersja filmu, która trafiła do kin, została zmieniona bez jego wiedzy.