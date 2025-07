Jurassic World: Odrodzenie to kompletna klapa? Pierwsze recenzje i tak lepsze niż poprzednich części

Jurassic World: Odrodzenie miało być odświeżeniem kultowej serii, ale pierwsze recenzje sugerują, że letni sezon blockbusterów może rozpocząć się od poważnego potknięcia. Na portalu Rotten Tomatoes film osiągnął wynik 54% z 95 recenzji, co kwalifikuje go jako „zgniły”. Z kolei na Metacritic średnia ocena wynosi 53/100 z 38 recenzji. To z pewnością nie jest wynik, na który liczyli twórcy, choć jest to trzeci najlepiej oceniany film w historii franczyzy.

Jurassic World: Odrodzenie – pierwsze recenzje nie zwiastują hitu

Choć ocena nowego filmu jest niższa niż w przypadku oryginalnego Jurassic Park (91%) czy Jurassic World (72%), to wciąż wypada lepiej niż Dominion (29%) czy Upadłe królestwo (47%). Historia pokazuje też, że dinozaury rzadko przejmują się krytyką, co daje nadzieję na sukces kasowy, mimo mieszanych opinii. Niektóre z nich przeczytacie poniżej.

Wczytywanie ramki mediów.