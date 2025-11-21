Jurassic Park: Survival z nowym trailerem. Kim jest dr Maya Joshi?

Jurassic Park: Survival otrzymał nowy trailer, który tym razem skupia się na głównej bohaterce. W materiale pojawia się aktorka Payal Mistry, potwierdzając, że użyczyła dr Mayi Joshi głosu oraz wyglądu. To pierwsze tak szczegółowe spojrzenie na protagonistkę, która ma poprowadzić graczy przez historię rozgrywającą się po wydarzeniach z pierwszego filmu.

Jurassic Park: Survival prezentuje dr May ę Joshi. Aktorka opowiada o swojej roli

W materiale Mistry podkreśla, że Maya została osobiście zrekrutowana przez dr. Henry’ego Wu i pracowała jako naukowiec InGen na wyspie. Aktorka opisuje jej emocjonalną drogę, pełną strachu, wyzwań i prób przetrwania w otoczeniu śmiertelnie niebezpiecznych dinozaurów. Zwiastun przedstawia też, jak bohaterka mierzy się z narastającym napięciem, a gracze będą stopniowo odkrywać jej historię.