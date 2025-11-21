Zaloguj się lub Zarejestruj

Jurassic Park: Survival z nowym trailerem. Kim jest dr Maya Joshi?

Mikołaj Berlik
2025/11/21 16:00
Twórcy rozwijają historię bohaterki.

Jurassic Park: Survival otrzymał nowy trailer, który tym razem skupia się na głównej bohaterce. W materiale pojawia się aktorka Payal Mistry, potwierdzając, że użyczyła dr Mayi Joshi głosu oraz wyglądu. To pierwsze tak szczegółowe spojrzenie na protagonistkę, która ma poprowadzić graczy przez historię rozgrywającą się po wydarzeniach z pierwszego filmu.

Jurassic Park: Survival prezentuje dr Mayę Joshi. Aktorka opowiada o swojej roli

W materiale Mistry podkreśla, że Maya została osobiście zrekrutowana przez dr. Henry’ego Wu i pracowała jako naukowiec InGen na wyspie. Aktorka opisuje jej emocjonalną drogę, pełną strachu, wyzwań i prób przetrwania w otoczeniu śmiertelnie niebezpiecznych dinozaurów. Zwiastun przedstawia też, jak bohaterka mierzy się z narastającym napięciem, a gracze będą stopniowo odkrywać jej historię.

Twórcy przypominają również, że Jurassic Park: Survival pozwoli odwiedzić kultowe lokacje, takie jak Visitor’s Center czy zagroda T-Rexa. Jednocześnie gra zaprowadzi nas w zupełnie nowe obszary Isla Nublar, które nigdy nie pojawiły się w filmach. Produkcja zapowiada się na połączenie skradanki, eksploracji i sekwencji parkourowych, co twórcy prezentowali już we wcześniejszym pre-alpha gameplayu.

Jurassic Park: Survival zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło:https://gamingbolt.com/jurassic-park-survival-showcases-dr-maya-joshi-and-her-actor-in-latest-trailer

