Jump Space podbija kosmos i listy bestsellerów. Gracze zachwyceni mimo błędów

Gracze pokochali nowy hit niezależnych twórców. Jump Space, określane jako „Sea of Thieves w kosmosie”, mimo technicznych potknięć cieszy się ogromną popularnością.

Jump Space, określane przez społeczność jako „Sea of Thieves w kosmosie”, mimo początkowych problemów technicznych stało się jednym z największych sukcesów niezależnych ostatnich miesięcy. Produkcja Keepsake Games trafiła do czołówki bestsellerów na Xbox Store, a na Steamie może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami graczy.

Jump Space – poprawki zwiększyły stabilność na konsolach

Twórcy wypuścili aktualizację 0.4.10.105, która znacząco poprawiła stabilność gry na Xbox Series X|S. Według zespołu Keepsake Games największe problemy wynikały z zarządzania pamięcią RAM, szczególnie na słabszej wersji konsoli. Tymczasowo obniżono więc jakość tekstur na Xbox Series S, aby zapobiec zawieszaniu się gry – do czasu wprowadzenia stałego rozwiązania.