Zaloguj się lub Zarejestruj

Jump Space podbija kosmos i listy bestsellerów. Gracze zachwyceni mimo błędów

Mikołaj Berlik
2025/10/06 19:00
0
0

Gracze pokochali nowy hit niezależnych twórców. Jump Space, określane jako „Sea of Thieves w kosmosie”, mimo technicznych potknięć cieszy się ogromną popularnością.

Jump Space, określane przez społeczność jako „Sea of Thieves w kosmosie”, mimo początkowych problemów technicznych stało się jednym z największych sukcesów niezależnych ostatnich miesięcy. Produkcja Keepsake Games trafiła do czołówki bestsellerów na Xbox Store, a na Steamie może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami graczy.

Jump Space
Jump Space

Jump Space – poprawki zwiększyły stabilność na konsolach

Twórcy wypuścili aktualizację 0.4.10.105, która znacząco poprawiła stabilność gry na Xbox Series X|S. Według zespołu Keepsake Games największe problemy wynikały z zarządzania pamięcią RAM, szczególnie na słabszej wersji konsoli. Tymczasowo obniżono więc jakość tekstur na Xbox Series S, aby zapobiec zawieszaniu się gry – do czasu wprowadzenia stałego rozwiązania.

GramTV przedstawia:

Na Steamie Jump Space notuje świetne wyniki – niedawno liczba jednoczesnych graczy przekroczyła 22 tysiące, a średnia ocen utrzymuje się na poziomie 88%. Na Xbox Store tytuł uplasował się wśród najchętniej kupowanych gier obok Helldivers 2, Dying Light: The Beast i Borderlands 4.

Keepsake Games zapowiada, że Jump Space pozostanie w fazie wczesnego dostępu jeszcze przez pewien czas. Pełna premiera planowana jest na 2026 rok, kiedy tytuł ma zadebiutować jednocześnie na PC i konsolach Xbox Series X|S.

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
kosmos
Xbox Series X
Xbox Series S
PvE
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112