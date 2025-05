Judas Priest doczeka się własnego filmu dokumentalnego. Reżyserią zajmie się m.in. gitarzysta Tom Morello

Reżyserzy dodają:

Film prześledzi niesamowitą 50-letnią drogę zespołu, który nie tylko ukształtował brzmienie i wygląd metalu, ale także sprawił, że scena stała się bardziej otwartym i inkluzywnym miejscem. Jesteśmy wdzięczni zespołowi za tak intymny i nieocenzurowany dostęp do ich życia i już nie możemy się doczekać, by podzielić się tym filmem z metalową publicznością na całym świecie.

Fani mają nadzieję, że film poruszy również temat coming outu wokalisty Roba Halforda, który w 1998 roku publicznie ujawnił swoją orientację seksualną. W rozmowie z NME Halford wyznał, że był to najlepszy krok, jaki mógł zrobić dla samego siebie.

To nie było zaplanowane… Wszyscy w zespole wiedzieli, że jestem gejem, w wytwórni też, w managementcie też. A fani? “Zawsze podejrzewaliśmy, że jesteś gejem”. A ja myślałem, że jestem jedynym gejem w wiosce! Ale to, co dobrego z tego wyszło, jest nie do przecenienia.