Jordan Peele nie nakręci czwartego filmu. Dyrektor studia: „Nie dał niczego, co naprawdę się sprawdziło od czasu Uciekaj!”

Jakub Piwoński
2025/09/25 17:30
Wszystko wskazuje na to, że nieprędko dostaniemy nowy film od twórcy Uciekaj, To My i Nie!

Czwarty film Jordana Peele’a ponownie wypada z kalendarza premier. Universal potwierdziło, że projekt, który miał trafić do kin 23 października 2026 roku, nie ma jeszcze gotowego scenariusza. To kolejna zmiana – wcześniej Peele planował premiery na Boże Narodzenie 2024 i inne terminy, ale żaden z pomysłów nie doszedł do skutku. Reżyser powoli traci poparcie ze strony studia.

Jordan Peele
Jordan Peele

Jordan Peele dostarcza tylko weksle?

Jak donosi The InSneider, jeden z dyrektorów studia nie gryzł się w język, oceniając obecną sytuację. – „Za bardzo się uzależnił od własnych zasobów i potrzebuje zmiany tempa” – powiedział, podkreślając, że choć To my i Nie! odniosły sukces finansowy, podzieliły widzów i wymagały coraz większych budżetów. – „Nie stworzył niczego, co naprawdę by się sprawdziło od czasu Uciekaj!… każdy z jego trzech filmów kosztował więcej i przyniósł mniej zysków niż poprzednik. W efekcie, od czasu Uciekaj!, dostarczał weksle” – dodał.

To mocna krytyka wobec twórcy, który w 2017 roku dzięki Uciekaj! zrewolucjonizował horror i zdobył Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Kolejne filmy – To my i Nie! – były chwalone za pomysłowość, ale spotkały się z mieszanym odbiorem widzów.

Na niepewną przyszłość nakładają się też kłopoty Monkeypaw Productions. Studio Peele’a zakończyło pracę nad źle przyjętym filmem HIM, który miał swoją premierę w USA w tym miesiącu. W 2023 roku studio Peele’a przegrało walkę o kontrakt na film Zniknięcia, który ostatecznie trafił do New Line Cinema. Niedługo po tej porażce reżyser rozstał się ze swoimi wieloletnimi przedstawicielami

Na razie nie wiadomo, kiedy Peele powróci z nowym projektem i czy w ogóle to zrobi. Pytanie, czy uda mu się ponownie zachwycić publiczność tak mocno, jak przy debiucie, pozostaje otwarte.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/23/jordan-peele

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


