Joker otrzyma własny serial. Po Pingwinie przyszedł czas na kolejnego złoczyńcę Batmana

Aktor miał okazję zagrać Księcia Zbrodni w epizodycznej roli w pierwszym Bamanie, gdzie rozmawiał z superbohaterem w więzieniu Arkham. Keoghan ma powrócić w Batman 2, a także w Batman 3, gdzie miałby zostać głównym złoczyńcą. Zanim jednak do tego dojdzie, Matt Reeves planuje dla tej postaci własny serial, który wprowadzi widzów do finałowej części trylogii Mrocznego Rycerza.

Pingwin notuje coraz lepsze wyniki oglądalności, więc twórcy serii o Batmanie dostrzegli potencjał dla wprowadzenia lub rozszerzenia historii kolejnych złoczyńców ze swojej serii. Joker to jednak ryzykowny wybór, biorąc pod uwagę, że dopiero co w kinach oglądaliśmy Jokera 2 z Joaquinem Phoenixem, który okazał się na tyle dużą porażką, że nawet Warner Bros. przyznał się do klapy filmu.

Zdjęcia do Batmana 2 mają rozpocząć się w przyszłym roku. Do obsady powrócą Robert Pattingson, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright oraz Andy Serkis. Barry Keoghan ma zaliczyć w filmie również tylko epizodyczny występ, który będzie wprowadzeniem do serialu o jego złoczyńcy.

Warto również wspomnieć, że byłaby to już 22 produkcja, która obecnie tworzona jest przez DC Studios. Lista obejmuje nie tylko produkcje z tzw. Elseworlds, do którego należy również Batman, ale z głównego uniwersum, w tym Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, czy The Brave and the Bold, który opowie o innym Batmanie i jego pomocniku Robinie.