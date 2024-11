Warner Bros. przyznaje się do porażki Jokera 2. Prezes firmy wini brak „spójności”

Zaslav przyznał, że Warner Bros. Discovery może będzie musiało podjąć się konsolidacji w przyszłości. Dodał, że branża mierzy się z „pokoleniową transformacją”, jednocześnie zauważając, że widzowie zmuszani są do opłacania zbyt wielu subskrypcji jednocześnie, jeżeli chcą mieć dostęp do wszystkich treści. Zaslav ma więc nadzieję, że cała branża potrzebuje znaczącej konsolidacji i ma nadzieję, że pewne regulacje wejdą w życie za nadchodzącej administracji Donalda Trumpa.

Jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić, ale może to stworzyć tempo zmian i okazję do konsolidacji, która mogłaby znacząco, pozytywnie i przyspieszyć wpływ na tę branżę, co jest potrzebne.