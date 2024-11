Jakie produkcje powstają w nowym uniwersum DC? Lista aż 21 filmów i seriali

DC Studios z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem przygotowuje się do uruchomienia nowego superbohaterskiego uniwersum. Start zaplanowano na początek grudnia tego roku wraz z premierą animowanego serialu Creature Commandos. Z kolei w przyszłym roku doczekamy się pierwszego aktorskiego filmu, czyli Supermana. Jest to jednak dopiero niewielki początek tego, co czeka nas w kolejnych latach. To będzie naprawdę ciekawa rywalizacja między MCU a nowym uniwersum DC.

Nowe uniwersum DC – wszystkie powstające filmy i seriale

W obecnej chwili zaplanowanych jest łącznie siedem kinowych filmów od DC. Oprócz wspomnianego Supermana powstają również Supergirl: Woman of Tomorrow z premierą wyznaczoną na 26 czerwca 2026 roku, a także The Authority, The Brave and the Bold, czyli produkcja poświęcona Batmanowi i Robinowi, Swamp Thing, jak również niezatytułowana jeszcze produkcja o Teen Titans oraz projekt oparty na złoczyńcach z kart komiksów o Mrocznym Rycerzu, w którym wystąpi Bane oraz Deathstroke.