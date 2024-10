Polski akcent w nowym odcinku Pingwina. Czy Lech Wałęsa istnieje w uniwersum DC?

Na platformie Max możemy już obejrzeć najnowszy, czyli szósty odcinek Pingwina. Serial notuje świetną oglądalność, stając się największą serialową premierą od czasu The Last of Us. Produkcja rozgrywająca się w uniwersum Batmana od Matta Reevesa w każdym odcinku zawiera kilka niespodzianek, które odnoszą się do komiksowych złoczyńców Mrocznego Rycerza, czy też naszej rzeczywistości. Swój easter egg otrzymali również polscy widzowie, którzy w nowym odcinku mogli odnaleźć logotyp Solidarności.

Pingwin z polskim akcentem w nowym odcinku

Podczas sceny w mieszkaniu w Crown Point, gdzie znajduje się matka Oza, Francis wraz z Victorem tańczą, na tablicy korkowej zawieszonej na ścianie możemy zobaczyć polski akcent. Mowa o znaku Solidarności, czyli wciąż istniejącym ogólnopolskim związku zawodowym, który powstał w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych. Jednym z najważniejszych członków organizacji był Lech Wałęsy. Pojawia się więc pytanie, czy były prezydent Polski istnieje również w uniwersum DC? Na to pytanie raczej nie otrzymamy odpowiedzi. Poniżej zobaczycie zdjęcia ze wspomnianej sceny, które pokazują znak Solidarności. Wspomniany fragment znajduje się w 49 minucie szóstego odcinka.