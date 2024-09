Joker 2 nie spodobał się krytykom. Jest jeszcze gorzej niż w przypadku pierwszej części

Wczoraj odbył się oficjalny pokaz Joker: Folie à Deux podczas trwającego właśnie Festiwalu Filmowego w Wenecji. Publiczność oklaskiwała film przez jedenaście minut, ale to nie przełożyło się na pozytywne recenzje. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes Joker 2 ma zaledwie 60% pozytywnych opinii z 43 recenzji, a średnia ocena wynosi 6,4/10. Również na Metacritic nie wygląda to przekonująco i średnia nota to 54/100 z 23 opinii. Warto zauważyć, że są to podobne oceny do pierwszego Jokera z 2019 roku, ale wciąż o kilka punktów niższe. „Jedynka” mogła pochwalić się na Rotten Tomatoes 69% pozytywnych recenzji oraz oceną 7,3/10, zaś na Metacritic średnia nota wynosi 59/100.

Joker 2 – recenzenci nie są zgodni co do nowego filmu Warner Bros

Wielu recenzentów narzeka, że w zasadzie otrzymujemy dramat sądowy w formie musicalu, co jest odważnym, ale niesamowicie ryzykownym posunięciem, które na start odrzuci wielu widzów. Krytycy wskazują, że przez to historia jest nierówna i niektóre jej elementy nudzą lub są w ogóle niepotrzebne. Nie brakuje głosów, że Joker 2 jest jedynie przypisem do pierwszej części i ten film mógłby równie dobrze nie powstać. Brakuje w tym wszystkim większych emocji, pomysłu i aktorskiego kunsztu, jako że Lady Gaga i Joaquin Phoenix nie są do końca wykorzystani, nie tworząc aż tak interesujących postaci. Wybrane opinie znajdziecie poniżej.