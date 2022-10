JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – pierwsze DLC już dostępne. Do gry trafił nowy bohater

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R zadebiutowało na rynku na początku września. Gra spotkała się z dość ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów. Pierwsze DLC jest już dostępne, a dodatek wprowadza do gry nową postać. Bohaterem, który dołączył do ekipy jest Risotto Nero. Specjalny trailer poświęcony wojownikowi znajdziecie poniżej.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R – pierwsze DLC już dostępne

Jeśli mieliście już okazję zagrać w JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, to chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach. Bijatyka cieszy się popularnością, na co mogą wskazywać chociażby recenzje opublikowane na Steam. Gra doczekała się ponad 3 tys. opinii, a zdecydowana większość z nich, bo aż 84% głosów ma pozytywny wydźwięk.



„Arcydzieło Hirohiko Arakiego ożywione jako gra walki! Walcz z 50 barwnymi postaciami, korzystającymi ze Stands, Hamon i nie tylko! Zobacz, jak postacie, które nigdy nie spotkały się w wątku głównym, wchodzą ze sobą w interakcje twarzą w twarz!” – czytamy w opisie gry na Steam.



Przypomnijmy, że JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R to odświeżona wersja bijatyki wydanej w 2013 roku. Twórcy wprowadzili wiele zmian względem oryginału, ale dołożyli również wszelkich starań, by zachować jego unikalny charakter. Wizytówką serii są charyzmatyczni bohaterowie i komiksowy styl oprawy.



JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.