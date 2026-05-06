Join the Game: 40 Years of Polish Games - wystawa o historii polskiego gamedevu w Warszawie

Od 5 maja do 30 czerwca 2026 roku w przestrzeni Okno na Kulturę przy Krakowskim Przedmieściu 17 w Warszawie można odwiedzać wystawę Join the Game: 40 Years of Polish Games , poświęconą czterem dekadom polskiej branży gier wideo. Ekspozycja jest dostępna od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00 – 19:00, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał wczoraj sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Maciej Wróbel.

Wystawa ma charakter interaktywny. Na odwiedzających czeka osiem stanowisk z grami wideo, przy których będzie można samodzielnie zagrać w wybrane tytuły, a wśród nich oparty na twórczości Stanisława Lema The Invincible, Japanese Drift Master, Mouse P.I. for Hire, Cronos: New Dawn, czy Papetura. Ważnym elementem ekspozycji jest także wielka mapa prezentująca najważniejsze polskie lokacje pojawiające się w rodzimych grach. Program uzupełnia film przedstawiający w skrócie historię polskiego gamedevu, zawierający fragmenty z 44 produkcji powstałych na przestrzeni ostatnich 40 lat. W witrynach zaprezentowane zostały również fizyczne eksponaty dokumentujące rozwój branży.

W każdy czwartek o godz. 17:00 odbywać się będzie MeetUp65, czyli spotkanie z twórcą gier, którego działalność wpisuje się w historię polskiego gamedevu. Na pierwszy ogień pójdą:

Marcin Borkowski

Maciej Miąsik

Adrian Chmielarz

Rok 2026 jest dla polskich gier szczególny. To właśnie w 1986 roku Marcin Borkowski stworzył Puszkę Pandory, pierwszą polską grę przygodową napisaną na komputer ZX Spectrum. W tym samym czasie polscy twórcy uczestniczyli również w pracach nad zagranicznymi hitami, m.in. wersją C64 gry Phantasie oraz RPG Wizard’s Crown. Rok 1986 przyniósł też oficjalną sprzedaż ośmiobitowych komputerów Atari w sklepach Pewex, co symbolicznie otworzyło nowy etap w popularyzacji domowej rozrywki komputerowej w Polsce.