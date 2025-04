Johnny Depp wraca do Hollywood. Pierwsze zdjęcie jego nowego filmu

Film, którego produkcja rusza w Hiszpanii, jest realizowany przez Basila Iwanyka i Ericę Lee z Thunder Road – producentów serii John Wick dla Lionsgate; Adama Kolbrennera, znanego z filmów The Tomorrow War, Free Guy i Labirynt; oraz Zacha Deana, który również napisał oryginalny scenariusz.

Cieszę się, że mogę rozpocząć produkcję z Johnnym, Madelyn, Penélope i tą niesamowitą obsadą. Jesteśmy w przepięknym miejscu z fantastyczną ekipą i mamy do opowiedzenia ekscytującą, dziką historię. To będzie dobra zabawa – powiedział Webb.

Ale nie jest to jedyny hollywoodzki projekt, w który zaangażowany jest obecnie Johnny Depp. Jeszcze w tym roku aktor powinien wejść na plan The Carnival at the End of Days, czyli najnowszej produkcji Terry’ego Gilliama. Depp zagra u boku takich gwiazd, jak Jason Momoa, Jeff Bridges, Adam Driver, Asa Butterfield oraz Emma Laird.