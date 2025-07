Johnny Depp szczerze o zwolnieniu z Fantastycznych zwierząt. Aktor skomentował to w ostrych słowach

Mikkelsen przyznał w jednym z wcześniejszych wywiadów, że zastąpienie Deppa było wyzwaniem:

To było bardzo onieśmielające. Oczywiście teraz sytuacja się zmieniła, więc zobaczymy, może wróci. Może.

Jestem wielkim fanem Johnny’ego. Uważam, że to niesamowity aktor, zrobił kawał świetnej roboty. Ale nie mogłem go kopiować. To byłoby twórcze samobójstwo. Musieliśmy więc stworzyć coś nowego, coś mojego, zbudować pomost między nim a mną. Tak, to było onieśmielające.