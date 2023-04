John Wick 4 radzi sobie doskonale. Ma szansę na rekord

Czwarta odsłona w serii filmów akcji z Keanu Reevesem może pochwalić się znakomitymi wynikami finansowymi. Mimo obaw, nie zepsuły ich nawet takie premiery jak: The Super Mario Bros. Movie czy Dungeons & Dragons. Film co prawda na chwileczkę spowolnił, ale szybko nadrobił zaległości i wciąż jest chętnie wybierany przez widzów przychodzących do kin na całym świcie.

Film zarobił łącznie 306 mln dolarów. Największa część przychodów została wygenerowana w USA, bo tam film zarobił 147,06 miliona dolarów. Pozostałą część kwoty, czyli 159 milionów dolarów zyskał w pozostałych regionach świata. John Wick 4 jest więc na najlepszej drodze, żeby pokonać swojego poprzednika, który zarobił łącznie 328,3 miliona dolarów. Co ciekawe najnowsza część przygód Wicka nie miała jeszcze premiery w Korei Południowej i na Bliskim Wschodzie i dopiero zacznie tam zarabiać.

John Wick 4 – doskonały wynik finansowy

Już teraz można chyba spokojnie powiedzieć, że przed uniwersum Johna Wicka rysuje się ciekawa przyszłość. Już niedługo do rodziny dołączy spin-off Ballerina z Aną De Armas w głównej roli. Premiera filmu jest planowana na czerwiec 2024 roku. Trzeba też pamiętać o serialu – ma on nosić tytuł The Continental, a za produkcję odpowiada serwis streamingowy Peacock.