John Marston się tłumaczy. „Nie ogłaszam niczego w imieniu Rockstar Games” wyjaśnia aktor głosowy z Red Dead Redemption 2

W niedawno przeprowadzonej transmisji na żywo, która miała na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, Wiethoff podkreślił, że nie posiada uprawnień do składania oświadczeń w imieniu studia. „Nie ogłaszam niczego w imieniu Rockstar Games” – powiedział. Dodał również, że zdaje sobie sprawę, że jego słowa mogły „wprowadzić w błąd niektórych ludzi”.

Po prostu proszę, weźcie pod uwagę – i wiem, że o tym wiecie, ale pozwólcie, że Wam to przypomnę – nie ogłaszam niczego w imieniu Rockstar Games. Wszyscy to wiemy, ale przypomnę: nie ogłaszam niczego w imieniu Rockstar Games. To Rockstar ogłasza rzeczy w swoim imieniu – i nie robi tego za moim pośrednictwem. Więc miejcie to na uwadze. Ale jednocześnie uważam, że wielu z Was naprawdę ucieszy się z tej wiadomości, zdecydowanie.