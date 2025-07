Joe Perry uważa, że Aerosmith powinni jeszcze raz zagrać: „Wiem, że musi się odbyć jeszcze jeden koncert”

Steven Tyler powrócił na scenę po raz pierwszy w lutym tego roku podczas charytatywnego wydarzenia, gdzie wykonał klasyki Aerosmith, takie jak “Walk This Way”, “Dream On” czy “Sweet Emotion”. W kwietniu ponownie pojawił się na scenie, tym razem u boku Joe Perry’ego, co było ich pierwszym wspólnym występem od dwóch lat.

Myślę, że tak. To tylko kwestia doprowadzenia do tego momentu.

Tyler ostatnio wystąpił publicznie podczas pożegnalnego koncertu Black Sabbath “Back To The Beginning”, gdzie razem z Ronnie Woodem, Travisem Barkerem i innymi artystami zagrał m.in. “Train Kept A Rollin’”, “Walk This Way” i “Whole Lotta Love”. Po ogłoszeniu końca kariery koncertowej Aerosmith wiele znanych postaci muzycznego świata wyraziło swój żal. Brian May z Queen przyznał, że ta wiadomość “wycisnęła mu łzę z oka”, a Sammy Hagar nazwał to “wielką stratą”. Fani mogli później obejrzeć ostatni koncert zespołu na YouTubie w jakości 4K.

Perkusista Guns N’ Roses, Matt Sorum, a prywatnie przyjaciel Tylera, powiedział w lutym, że nie spodziewa się, by wokalista kiedykolwiek ponownie wyruszył w trasę koncertową: