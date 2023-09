Jodie Foster i Annette Bening w nowej produkcji Netflixa. Do sieci trafił zwiastun i plakat filmu Nyad

Nyad to nowe widowisko Netflixa, które może pochwalić się znakomitą obsadą. Dość powiedzieć, że w rolach głównych pojawią się Jodie Foster i Annette Bening. Pojawił się właśnie zwiastun tego filmu.

Film był już pokazywany na Festiwalu Filmowym w Telluride i zebrał przychylne recenzje, a następnie będzie wyświetlany na festiwalach filmowych w Toronto, Hamptons i Londynie. Jest to także pierwszy film narracyjny zrealizowany przez nagrodzonych Oscarem twórców filmów dokumentalnych Jimmy'ego China i Elizabeth Chai Vasarhelyi, znanych z takich filmów jak Meru, Free Solo, The Rescue i tegoroczne Wild Life. Scenariusz napisała Julia Cox na podstawie książki Find A Way, której autorką jest Diana Nyad.