Jim Carrey może wrócić do swojej kultowej roli. Po 26 latach powstanie kontynuacja świątecznego hitu

Dopiero niedawno sugerowaliśmy, że w Hollywood spekuluje się o możliwym powrocie Maski. Teraz jednak okazuje się, że Jim Carrey może powrócić do swojej innej ikonicznej roli. Po ponad ćwierć wieku od premiery kultowy Grinch może ponownie pojawić się na ekranie w wersji aktorskiej. Według informacji branżowych mediów studio Universal dało zielone światło kontynuacji filmu Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku. Trwają również rozmowy z Jimem Carreyem, który miałby jeszcze raz wcielić się w jedną z najbardziej charakterystycznych postaci swojej kariery.

Grinch może ponownie pojawić się na ekranie w wersji aktorskiej

Za kamerą ma ponownie stanąć Ron Howard, reżyser pierwszej części. Scenariusz przygotowują Alec Berg, Jeff Schaffer i David Mandel, twórcy znani między innymi z pracy przy serialu Pohamuj entuzjazm. Pierwszy film był ogromnym sukcesem finansowym. Produkcja zarobiła ponad 345 milionów dolarów na całym świecie, a na samym rynku amerykańskim zgromadziła ponad 264 miliony dolarów, stając się największym kinowym hitem 2000 roku w USA. Film zdobył również Oscara za charakteryzację.