Jeszcze za mało darmówek? To łapcie kolejną na Steam

Trafił się niesamowity tydzień pod względem darmówek. Oprócz dwóch gier od Epic Games Store, już wczoraj na Steam udostępniono za darmo wielki hit. Ale okazuje się, że na tym nie koniec i jeszcze dzisiaj na platformie Valve użytkownicy komputerów osobistych mogą odebrać kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem w prezencie udostępniono Holy Clash Cards stworzone przez mttsus i Randomkey Inc. Produkcja zadebiutowała na rynku w maju ubiegłego roku. Tę turową strategią z elementami karcianki możecie sprawdzić całkowicie za darmo. Ale warto się pośpieszyć, gdyż oferta trwa tylko kilka dni.

Witamy w ekscytującym świecie Holy Clash Cards, gdzie strategia spotyka się z budowaniem talii. W tej wciągającej grze karcianej gracze zostają wrzuceni w sam środek epickiego starcia między praworządnością a chaosem — gdzie każdy ruch kształtuje los ich wiary oraz przyszłość ich honorowej armii. Przygotuj się na podróż, w której zwycięstwo nie jest tylko celem, lecz koniecznością. W Holy Clash Cards gracze są zmuszeni do podboju, do triumfu mimo wszelkich przeciwności. Jednak droga do zwycięstwa jest pełna niebezpieczeństw, a porażka to nie tylko przeszkoda — to próba wiary. Twórz swoją talię z przebiegłą precyzją, wybierając spośród niezliczonych potężnych kart nasyconych boskimi zdolnościami i taktyczną siłą. Ale pamiętaj — na tej bezlitosnej arenie każda decyzja ma znaczenie. Czy wzmocnisz swoje siły niezłomnymi obrońcami, wyzwolisz niszczycielskie zaklęcia, czy przechytrzysz przeciwników sprytną strategią? Wybór należy do Ciebie — lecz wybieraj mądrze, gdyż los Twojej wiary wisi na włosku.

Kolejna gra za darmo na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Holy Clash Cards, to udajcie się pod ten adres. Promocja trwa tylko do 9 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego, więc warto pośpieszyć się z przypisaniem gry do swojego konta w sklepie Steam.