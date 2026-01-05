Jeszcze jedna gra za darmo na Steam. Gracze PC mogą odebrać noworoczny prezent

W ostatnich tygodniach użytkownicy komputerów osobistych nie mogli narzekać na brak prezentów. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek dla graczy PC. Na Steam udostępniono bowiem za darmo kolejną produkcję, która powinna zainteresować fanów nietypowych gier wyścigowych.

Billie's Wheelie za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Billie's Wheelie. Jeśli chcecie odebrać wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do biblioteki”.