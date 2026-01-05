Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeszcze jedna gra za darmo na Steam. Gracze PC mogą odebrać noworoczny prezent

Mikołaj Ciesielski
2026/01/05 13:15
Zainteresowani użytkownicy nie powinni jednak zwlekać.

W ostatnich tygodniach użytkownicy komputerów osobistych nie mogli narzekać na brak prezentów. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek dla graczy PC. Na Steam udostępniono bowiem za darmo kolejną produkcję, która powinna zainteresować fanów nietypowych gier wyścigowych.

Steam
Steam

Billie's Wheelie za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Billie's Wheelie. Jeśli chcecie odebrać wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do biblioteki”.

GramTV przedstawia:

Billie's Wheelie opisywane jest jako „platformowa gra wyścigowa”. Wspomniana produkcja oferuje zarówno możliwość zabawy w trybie kooperacji, jak i rywalizacji w wariancie PvP dla maksymalnie 8 graczy. W trakcie rozgrywki użytkownicy wcielą się w chomiki w kulkach i spróbują pokonać wypełnione przeszkodami trasy.

Na koniec trzeba podkreślić, że Billie's Wheelie dostępne jest za darmo na Steam tylko do 10 stycznia 2026 roku do 19:00 czasu polskiego. Po zakończeniu promocji za grę będzie trzeba zapłacić 24,99 złotych. Nie zwlekajcie więc i jeszcze dziś dodajcie wspomnianą produkcję do swojej biblioteki.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/3180310/Billies_Wheelie/

PC
Steam
Valve
promocja
darmowe gry
za darmo
cyfrowa dystrybucja
promocje
prezent
okazja
gry za darmo
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

