Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Kolejny prezent do odebrania

Steam kolejny zaskakuje i oferuje następną grę całkowicie za darmo. Tym razem to mało znany tytuł Away, wydany przez NipoBox. Niezależna przygodówka trafiła na rynek 31 października 2018 roku, będąc ciekawą propozycją na Halloween. Teraz ten tytuł każdy może zdobyć na platformie Valve przez kilka najbliższych dni. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Away to krótka gra opowiadająca o doświadczeniu śmierci głównego bohatera, utrzymana w ponurym czarno-białym stylu. Cechy gry: Ponury czarno-biały styl graficzny

Przyjemna oprawa dźwiękowa

Pełna lokalizacja w języku angielskim

Osiągnięcia Steam

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Away, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 24 września do godziny 19:00 czasu polskiego.