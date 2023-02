Jestem legendą 2 inspirowane The Last of Us. Które zakończenie będzie kanoniczne?

Alternatywne zakończenie Jestem legendą uznane za kanoniczne

Goldsman ujawnił, że historia w kontynuacji Jestem legendą będzie rozgrywać się kilka dekad po wydarzeniach z pierwszej części. Producent zaznaczył, że kanonicznym zakończeniem pierwszej części jest to alternatywne, a nie znane z kinowej wersji. Dodatkowo Goldsman jest wielkim fanem The Last of Us i jego nowy film będzie inspirowany serialem od HBO.