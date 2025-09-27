Zaloguj się lub Zarejestruj

Jest nadzieja, że dziedzictwo Davida Lyncha, twórcy Twin Peaks, będzie kontynuowane

Jakub Piwoński
2025/09/27 19:30
0
0

Tą nadzieją jest córka reżysera.

Śmierć Davida Lyncha była ogromnym ciosem dla świata kina. Jeden z największych mistrzów współczesnej sztuki filmowej odszedł, pozostawiając po sobie niezapomniane dzieła, które na zawsze zmieniły oblicze kina. Jest jednak nadzieja, że jego dziedzictwo będzie kontynuowane. A tą nadzieją, jest córka reżysera.

Jest nadzieja, że dziedzictwo Davida Lyncha, twórcy Twin Peaks, będzie kontynuowane

David Lynch poprosił córkę, by ta nakręciła film po jego śmierci

Jak donosi MUBI Podcast, córka reżysera, Jennifer Lynch, wyznała, że ojciec niedługo przed śmiercią powierzył jej swój scenariusz. „Poprosił mnie o jego wyreżyserowanie” – powiedziała. – „Byłam przytłoczona i wzruszona, że myślał, że mogę zrobić z niego coś pięknego”.

Projekt, o którym mowa, to tajemnicza Nienagrana noc dla Netflix. Lynch w ostatnich latach otwarcie mówił o swoich problemach zdrowotnych, ale też sugerował, że chciałby zrealizować jeszcze jeden film. Powierzenie scenariusza córce można odczytywać jako wyraz zaufania, ale też sposób na zapewnienie, że jego ostatnia wizja trafi na ekran.

GramTV przedstawia:

Jennifer Lynch ma za sobą burzliwą karierę. Zadebiutowała w 1993 roku kontrowersyjnym Boxing Helena, który podzielił krytyków i widzów. Później stworzyła mroczne thrillery Chained i Surveillance, a w ostatnich latach zyskała renomę w telewizji, reżyserując odcinki takich seriali jak The Walking Dead, American Horror Story czy Agents of S.H.I.E.L.D.. Jest także autorką książki The Secret Diary of Laura Palmer, nierozerwalnie związanej z uniwersum Twin Peaks.

Choć zadanie, jakie przed nią stoi, jest obarczone ogromnym ciężarem emocjonalnym, Jennifer wydaje się jedyną osobą, która mogłaby nadać kształt ostatniemu scenariuszowi swojego ojca. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Nienagrana noc może stać się nie tylko jej najważniejszym filmem, lecz także symbolicznym zamknięciem twórczej podróży Davida Lyncha – i jednocześnie nowym rozdziałem w jego dziedzictwie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/27/o3v73u5atam7oaon2gnlttfe91rng2

Tagi:

Popkultura
filmy
reżyser
David Lynch
Twin Peaks
dziedzictwo
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112