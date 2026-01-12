Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 w promocji. Pudełkowa wersja na PS5 z dużą obniżką

Radosław Krajewski
2026/01/12 15:40
0
0

GOTY 2025 w niższej cenie.

Jeżeli jesteście posiadaczami PlayStation 5, a jeszcze nie mieliście okazji ograć Clair Obscur: Expedition 33, to jest teraz ku temu najlepsza okazja. W sklepie Perfekt Blue trwa właśnie promocja na najlepszą grę 2025 roku.

Clair Obscur: Expedition 33

W sklepie Perfect Blue cena nowej, pudełkowej wersji gry na PlayStation 5 kosztuje obecnie niecałe 160 zł. Według informacji zawartych na stronie okładka gry jest w języku angielskim, ale tytuł uruchomi się na konsoli w polskiej wersji językowej.

Clair Obscur: Expedition 33 – promocja na pudełkowe wydania na PlayStation 5

Raz do roku Malarka budzi się i kreśli na swym Monolicie przeklętą liczbę. Każdy, kto jest starszy niż ta liczba, zmienia się w proch i znika. Z roku na rok liczba jest coraz niższa, a nas zostaje coraz mniej. Jutro Malarka się przebudzi i namaluje „33”. My zaś wyruszymy w ostatnią misję – musimy zniszczyć Malarkę, aby już nigdy więcej nie namalowała śmierci.

Jesteśmy Ekspedycją 33.

Clair Obscur: Expedition 33 to przełomowa turowa gra RPG z wyjątkowymi mechanikami w czasie rzeczywistym, dzięki którym walki są bardziej wciągające niż kiedykolwiek. Odkryj świat fantasy inspirowany Francją okresu belle époque, w którym stawiasz czoła potężnym wrogom – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Tagi:

RPG
promocja
PlayStation
oferta
jRPG
promocje
PlayStation 5
PS5
okazja
Obniżka
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112