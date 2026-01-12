Clair Obscur: Expedition 33 w promocji. Pudełkowa wersja na PS5 z dużą obniżką

Jeżeli jesteście posiadaczami PlayStation 5, a jeszcze nie mieliście okazji ograć Clair Obscur: Expedition 33, to jest teraz ku temu najlepsza okazja. W sklepie Perfekt Blue trwa właśnie promocja na najlepszą grę 2025 roku.

W sklepie Perfect Blue cena nowej, pudełkowej wersji gry na PlayStation 5 kosztuje obecnie niecałe 160 zł. Według informacji zawartych na stronie okładka gry jest w języku angielskim, ale tytuł uruchomi się na konsoli w polskiej wersji językowej.

Clair Obscur: Expedition 33 – promocja na pudełkowe wydania na PlayStation 5