Clair Obscur: Expedition 33 w promocji. Pudełkowa wersja na PS5 z dużą obniżką

Jeżeli jesteście posiadaczami PlayStation 5, a jeszcze nie mieliście okazji ograć Clair Obscur: Expedition 33, to jest teraz ku temu najlepsza okazja. W sklepie Perfekt Blue trwa właśnie promocja na najlepszą grę 2025 roku.
W sklepie Perfect Blue cena nowej, pudełkowej wersji gry na PlayStation 5 kosztuje obecnie niecałe 160 zł. Według informacji zawartych na stronie okładka gry jest w języku angielskim, ale tytuł uruchomi się na konsoli w polskiej wersji językowej.
Clair Obscur: Expedition 33 – promocja na pudełkowe wydania na PlayStation 5
- Clair Obscur: Expedition 33 (PlayStation 5) - 159,99 zł (promocja z 209,99 zł)
Raz do roku Malarka budzi się i kreśli na swym Monolicie przeklętą liczbę. Każdy, kto jest starszy niż ta liczba, zmienia się w proch i znika. Z roku na rok liczba jest coraz niższa, a nas zostaje coraz mniej. Jutro Malarka się przebudzi i namaluje „33”. My zaś wyruszymy w ostatnią misję – musimy zniszczyć Malarkę, aby już nigdy więcej nie namalowała śmierci.
Jesteśmy Ekspedycją 33.
Clair Obscur: Expedition 33 to przełomowa turowa gra RPG z wyjątkowymi mechanikami w czasie rzeczywistym, dzięki którym walki są bardziej wciągające niż kiedykolwiek. Odkryj świat fantasy inspirowany Francją okresu belle époque, w którym stawiasz czoła potężnym wrogom – czytamy w opisie gry.
