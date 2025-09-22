Jest duża szansa, że ta kultowa postać w końcu wróci do The Walking Dead na dobre

Rozmowy z producentami muszą jednak potoczyć się pomyślnie.
Historia Ricka Grimesa w The Walking Dead była jedną z najbardziej emocjonujących w całym serialowym uniwersum. Od przebudzenia się w świecie opanowanym przez zombie, przez lata walki o przetrwanie i przywództwo nad grupą ocalałych, aż po dramatyczne poświęcenie w 9. sezonie, które wielu uznało za koniec jego drogi. Mimo to Rick powrócił w spin-offie The Walking Dead: The Ones Who Live i wygląda na to, że to wcale nie był jego ostatni występ.
Andrew Lincoln wróci do The Walking Dead?
Andrew Lincoln, który promuje obecnie sztukę teatralną pt. The Lady from the Sea, miał okazję także odpowiedzieć na pytania dotyczące The Walking Dead. Odtwórca kultowej roli, w programie Sunday with Laura Kuenssberg zdradził, że trwają rozmowy o jego powrocie do serii. „Właśnie trwa rozmowa” – powiedział wprost aktor, zapytany o możliwość ponownego wcielenia się w Ricka Grimesa. Aktor tak opowiada o swoim udziale w serialu:
Uwielbiałem tam pracować, mam tak wielu bliskich przyjaciół w Ameryce i wierzę w Amerykę, i to było po prostu ekscytujące doświadczenie. W Atlancie w stanie Georgia było 250 osób, które bardzo kocham i czuję wobec nich ogromną odpowiedzialność, rozumiesz? Czułem się jak prezes dużej korporacji, kiedy kierujesz tym lewiatanem przez coś kulturowego. Byłem zmęczony po powrocie do domu, więc cudownie było zrobić tylko dwie lub trzy różne rzeczy, które przypomniały mi, dlaczego znowu zostałem aktorem.
Dla fanów to ogromna wiadomość. Ostatni raz widzieli Ricka w The Ones Who Live, gdzie spotkał się z Michonne oraz dziećmi – Judith i Rickiem Juniorem. Jednak wcześniej, w pamiętnym odcinku What Comes After z 9. sezonu, bohater poświęcił się, wysadzając most, co wyglądało na definitywne zakończenie jego historii. Jak wiemy, nie był to koniec – Rick trafił pod skrzydła tajemniczej Republiki Obywatelskiej.
Teraz pojawia się pytanie: gdzie zobaczymy go ponownie? Możliwości jest kilka – kolejny, 12. sezon głównej serii, występ w innym spi-offie, np. The Walking Dead: Daryl Dixon, czy może kontynuacja The Ones Who Live. Niewykluczone też, że powróci temat filmów o Ricku, który swego czasu planowano.
Jedno jest pewne – powrót Ricka Grimesa byłby ogromnym wydarzeniem dla całego uniwersum The Walking Dead. To postać, która symbolizuje jego początek i której losy wciąż budzą największe emocje wśród fanów.
