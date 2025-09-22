Jest duża szansa, że ta kultowa postać w końcu wróci do The Walking Dead na dobre

Historia Ricka Grimesa w The Walking Dead była jedną z najbardziej emocjonujących w całym serialowym uniwersum. Od przebudzenia się w świecie opanowanym przez zombie, przez lata walki o przetrwanie i przywództwo nad grupą ocalałych, aż po dramatyczne poświęcenie w 9. sezonie, które wielu uznało za koniec jego drogi. Mimo to Rick powrócił w spin-offie The Walking Dead: The Ones Who Live i wygląda na to, że to wcale nie był jego ostatni występ.

Andrew Lincoln wróci do The Walking Dead?

Andrew Lincoln, który promuje obecnie sztukę teatralną pt. The Lady from the Sea, miał okazję także odpowiedzieć na pytania dotyczące The Walking Dead. Odtwórca kultowej roli, w programie Sunday with Laura Kuenssberg zdradził, że trwają rozmowy o jego powrocie do serii. „Właśnie trwa rozmowa” – powiedział wprost aktor, zapytany o możliwość ponownego wcielenia się w Ricka Grimesa. Aktor tak opowiada o swoim udziale w serialu: