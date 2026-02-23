Zaloguj się lub Zarejestruj

30 lat temu wylądowaliśmy głową w sedesie na narkotycznym haju. Kino nie znało wcześniej takiego tripu

Jakub Piwoński
2026/02/23 10:30
0
0

Ten film zdefiniował pokolenie lat 90. i wyniósł Boyle’a i McGregora na szczyt.

Trzy dekady temu brytyjskie kina przeżyły prawdziwy wstrząs. Trainspotting w reżyserii Danny Boyle, oparty na powieści Irvine Welsh, zadebiutował w Wielkiej Brytanii i Irlandii, błyskawicznie stając się jednym z najważniejszych filmów lat 90. W rolach głównych wystąpili Ewan McGregor, Robert Carlyle i Jonny Lee Miller, a historia grupy edynburskich heroinistów uderzyła w widzów z siłą, jakiej wcześniej w kinie mainstreamowym po prostu nie było.

Trainspotting
Trainspotting

30 lat filmu Trainspotting

Film opowiada o Marku Rentonie i jego paczce – Spudzie, Sick Boyu, Begbiem i Tommym – dryfujących między kolejnymi działkami, drobnymi przekrętami i marnymi próbami odnalezienia sensu w życiu. Boyle połączył brutalny realizm z czarnym humorem i psychodeliczną estetyką. Do historii przeszła scena „najgorszej toalety w Szkocji”, gdy bohater grany przez McGregora nurkuje głową w sedesie, ale też surrealistyczny „nurkowy” trip po przedawkowaniu czy niepokojące wizje dziecka na suficie. Film balansował między śmiechem a przerażeniem, pokazując uzależnienie bez upiększeń, a jednocześnie z energią teledysku, wsparty kultową już ścieżką dźwiękową.

GramTV przedstawia:

Trainspotting spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków i widzów, zarobił wielokrotność budżetu i stał się symbolem pokolenia lat 90. Film był nominowany do Oscara za scenariusz adaptowany i zdobył nagrodę BAFTA za najlepszy scenariusz, co tylko potwierdziło jego artystyczną rangę. Dla Danny’ego Boyle’a był to międzynarodowy przełom, który otworzył mu drogę do Hollywood (reżyser wrócił niedawno do serii 28 lat później). Z kolei Ewan McGregor dzięki roli Rentona stał się twarzą pokolenia lat 90. i z dnia na dzień trafił do pierwszej ligi brytyjskich aktorów.

Dla wielu to do dziś dzieło kultowe – bezkompromisowe, świeże, bezczelne. I przykład sukcesu, który nie dało się już powtórzyć. Po latach, w oparciu o nostalgię, powstał sequel pt. T2 Trainspotting, który ponownie zebrał dawną ekipę. Choć był sprawnie zrealizowany nie wywołał już takiego poruszenia.

Tagi:

Popkultura
kino
rocznica
dramat
jubileusz
Ewan McGregor
Danny Boyle
czarna komedia
kultowy film
brytyjskie kino
Trainspotting
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112