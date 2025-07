Jeśli ta teoria fanów się sprawdzi, Fantastyczna Czwórka wywoła katastrofę w MCU

Czy to możliwe, że nowi bohaterowie MCU przypadkiem wywołają międzywymiarową katastrofę? Fani mają ciekawą teorię dotyczącą nadchodzącego filmu Fantastyczna Czwórka: Pierwsze Kroki, która może wywrócić do góry nogami całe Kinowe Uniwersum Marvela. Oczywiście, ta teoria może “zadziałać”, więc jeśli nie chcecie psuć sobie seansu po prostu nie czytajcie dalej.

W jednej ze scen zwiastuna fani dopatrzyli się ogromnej konstrukcji w centrum Paryża, z której wydobywa się potężna wiązka energii. Według jednej z teorii to może być Ultimate Nullifier – tajemnicze urządzenie znane z komiksów, zdolne do manipulowania energią między wymiarami. To broń o niewyobrażalnej mocy, która może zniszczyć wszystko – nawet całe wszechświaty – włącznie z osobą, która ją aktywuje. W komiksach zespół Fantastycznej Czwórki wykorzystał je do przesłania energii z jednego wszechświata do innego – co miało ogromne konsekwencje.

Jeśli w filmie bohaterowie spróbują powtórzyć ten manewr, by powstrzymać Galactusa (granego przez Ralpha Inesona), mogą… doprowadzić do inwazji między wymiarami. To może wyjaśniać, w jaki sposób Fantastyczna Czwórka – pochodząca z alternatywnej rzeczywistości – przedostanie się do głównej linii czasu MCU, czyli na Ziemię-616. Taki międzywymiarowy przeskok mógłby też zapoczątkować większe problemy, które zobaczymy w nadchodzących filmach, takich jak Avengers: Doomsday.

Galactus sam w sobie jest już wystarczająco przerażającym przeciwnikiem – potężna, kosmiczna istota pożerająca całe planety. Ale wygląda na to, że w walce z nim Fantastyczna Czwórka może niechcący otworzyć drzwi do znacznie groźniejszych wydarzeń. W filmach Marvela od dawna mówi się o „kolizjach światów” i pękającym multiwersum – teraz może to wejść na nowy poziom.

Film Fantastyczna 4: Pierwsze Kroki wejdzie do kin 25 lipca 2025 roku i rozpocznie szóstą fazę MCU. Czy naprawdę zobaczymy, jak nasi nowi bohaterowie uruchamiają efekt domina, który zagrozi całemu multiwersum? Przekonamy się już wkrótce.