Klasyczna trylogia Spider-Mana zniknie 1 maja z Netflixa w USA. Czy w Polsce również?

Choć fani człowieka pająka z niecierpliwością wyczekują premiery filmu Spider-Man: Brand New Day, nie brakuje też tych, którzy chętnie wracają do starszych przygód superbohatera. Klasyczne filmy o Spider-Manie nadal cieszą się ogromną popularnością, ale wkrótce ich obejrzenie będzie nieco trudniejsze, bowiem znikną z platformy Netflix w USA. Być może, stanie się to również w Polsce.

Spider-Man zniknie z Netflixa

Jak podaje serwis What’s On Netflix, już 1 maja z platformy w USA, zostanie usunięta oryginalna trylogia Sama Raimiego, czyli Spider-Man z 2002 roku, Spider-Man 2 z 2004 oraz Spider-Man 3 z 2007 roku. To oznacza, że fani mają już tylko kilka dni, by jeszcze raz obejrzeć kultowe filmy z Tobeyem Maguirem w roli Petera Parkera. To jednak nie koniec złych wieści, ponieważ z początkiem maja z biblioteki Netflixa zniknie także animowany hit Spider-Man: Across the Spider-Verse. To spory cios dla wszystkich miłośników tej rozrastającej się i niezwykle cenionej franczyzy.