Jesienna wyprzedaż w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 95%

GOG.com wystartował z kolejnymi promocjami. Gry na PC możemy teraz kupić nawet 95% taniej. Jesienna wyprzedaż obejmuje wiele tytułów, w tym Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Silent Hill 2 czy Indiana Jones i Wielki Krąg.
Promocje w GOG.com. Gry na PC na jesiennej wyprzedaży
Pojawiła się kolejna okazja, by uzupełnić cyfrowe biblioteki gier na PC. GOG.com wystartował z Autumn Sale, czy jesienną wyprzedażą, która pozwala zaoszczędzić na różnorodnych produkcjach nawet do 95%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Indiana Jones i Wielki Krąg – 239,29 zł (zamiast 299,09 zł)
- SILENT HILL 2 – 149,49 zł (zamiast 299,09 zł)
- Cyberpunk 2077 – 69,69 zł (zamiast 199 zł)
- Cyberpunk 2077: Widmo wolności – 69,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – 30 zł (zamiast 149,99 zł)
- Resident Evil 0 – 22,29 zł (zamiast 89 zł)
- Heroes of Might and Magic 3: Complete – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- DOOM (2016) – 15,79 zł (zamiast 79,09 zł)
- Stardew Valley – 37,79 zł (zamiast 53,99 zł)
- Terraria – 17,99 zł (zamiast 35,99 zł)
- Fallout 4: Game of the Year Edition – 67,59 zł (zamiast 169 zł)
- Disco Elysium - The Final Cut – 35,79 zł (zamiast 142,99 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition – 219,79 zł (zamiast 338,09 zł)
- Manor Lords – 97,49 zł (zamiast 149,99 zł)
- EVERSPACE 2 – 75 zł (zamiast 249,99 zł)
- EVERSPACE – 4,49 zł (zamiast 89,99 zł)
- The Alters: Deluxe Edition – 140,59 zł (zamiast 167,39 zł)
- Tom Clancy's Splinter Cell – 4,99 zł (zamiast 19,90 zł)
- Banished – 23,79 zł (zamiast 69,99 zł)
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition – 64,79 zł (zamiast 259 zł)
- RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition – 27,50 zł (zamiast 274,99 zł)
- XCOM 2 – 10,79 zł (zamiast 214,89 zł)
- Frostpunk: Game of the Year Edition – 19,69 zł (zamiast 178,39 zł)
- Noita – 28,79 zł (zamiast 71,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!