Jesienna wyprzedaż w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 95%

Patrycja Pietrowska
2025/10/30 14:30
Jesienne okazje dla pecetowych graczy.

GOG.com wystartował z kolejnymi promocjami. Gry na PC możemy teraz kupić nawet 95% taniej. Jesienna wyprzedaż obejmuje wiele tytułów, w tym Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Silent Hill 2 czy Indiana Jones i Wielki Krąg.

Promocje w GOG.com. Gry na PC na jesiennej wyprzedaży

Pojawiła się kolejna okazja, by uzupełnić cyfrowe biblioteki gier na PC. GOG.com wystartował z Autumn Sale, czy jesienną wyprzedażą, która pozwala zaoszczędzić na różnorodnych produkcjach nawet do 95%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/autumn_sale_2025

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

