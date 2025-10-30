Jesienna wyprzedaż w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 95%

GOG.com wystartował z kolejnymi promocjami. Gry na PC możemy teraz kupić nawet 95% taniej. Jesienna wyprzedaż obejmuje wiele tytułów, w tym Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Silent Hill 2 czy Indiana Jones i Wielki Krąg.

Promocje w GOG.com. Gry na PC na jesiennej wyprzedaży

Pojawiła się kolejna okazja, by uzupełnić cyfrowe biblioteki gier na PC. GOG.com wystartował z Autumn Sale, czy jesienną wyprzedażą, która pozwala zaoszczędzić na różnorodnych produkcjach nawet do 95%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

