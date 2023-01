Jeremy Renner – aktor znany z filmów Marvela miał poważny wypadek

Jak poinformował portal deadline.com, Jeremy Renner miał poważny wypadek. Do wydarzenia doszło w niedzielę na terenie posiadłości aktora. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że mężczyzna musiał zostać przetransportowany do szpitala za pomocą śmigłowca.

Jeremy Renner trafił do szpitala w stanie krytycznym

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu – lekarze określają stan zdrowia aktora jako krytyczny ale stabilny. Według przedstawionych informacji do wypadku doszło, kiedy mężczyzna odśnieżał swoją posiadłość, gdzie w ostatnim czasie miejsce miały poważne zamiecie śnieżne.



Jeremy Renner to 51-letni aktor, którego możecie kojarzyć między innymi za sprawą ról w takich filmach i serialach jak: Hawkeye, Mayor of Kingstown, Mission: Impossible - Rogue Nation, Avengers: Koniec gry i wielu innych produkcji Marvel Cinematic Universe.