Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May żegnają się z The Grand Tour. Wiadomo kiedy Amazon wyemituje ostatni odcinek serialu motoryzacyjnego

James May ujawnił, kiedy zakończy się motoryzacyjny serial The Grand Tour od Amazona.

Wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Także epoka The Grand Tour ma się ku końcowi. James May, jeden z członków słynnego trio, zdradził kiedy znany i lubiany serial motoryzacyjny pożegna się z widzami ostatnim odcinkiem.

The Grand Tour – wiadomo kiedy odbędzie się premiera ostatniego odcinka serialu Amazona

Po ośmiu latach The Grand Tour dobiega końca i jeszcze w tym roku ukaże się ostatni odcinek specjalny. Już wiadomo, kiedy możemy się go spodziewać. Sprawę ujawnił James May, który pojawił się w podcaście The Today Podcast, prowadzonym przez Amola Rajana i Nicka Robinsona.